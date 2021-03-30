Олимпийские чемпионы, чья жизнь повернулась неожиданным образом

Как сложилась жизнь Олимпийских чемпионов с Урала.

Свердловская область богата талантами: здесь вам и музыканты, и деятели культуры, актеры и великие спортсмены. Последние часто достигают больших вершин в карьере, завоевывают золотые медали на Олимпийских играх. В общей сложности, с 1952 года екатеринбургские спортсмены завоевали не менее 140 медалей на Олимпийских играх. Что сейчас стало с самыми яркими чемпионами, рассказываем, как неожиданно повернулась их жизнь.

ИЗ СПОРТА В МАТЕРИ

Жизнь Юлии Липницкой с четырех лет была связана с ледовой ареной. В 10 — переехала в Москву, оказавшись в группе Этери Тутберидзе.И благодаря упорным тренировкам екатеринбурженка стала Олимпийской чемпионкой, завоевав в 2014 году золото.

Самая юная фигуристка -одиночница, выигравшая олимпийское золото, экс-рекордсменка мира по общему количеству баллов среди юниорок, спортсменка года по версии европейских изданий в 2014-м — все это достижения Юлии Липницкой.

Внезапно на пике своей карьеры Юлия уходит от своего тренера Этери Тутберидзе к Алексею Урманову. Знакомые спортсменки говорят, что та часто дерзила и конфликтовала с Тутберидзе. Но смена наставника стала для нее ошибкой из-за которой чемпионки пришлось уйти из спорта.

То, что Липницкая закончила карьеру, - осознанное и, думаю, правильное решение, - считает тренер по фигурному катанию олимпийский чемпион Александр Жулин. - На ее уход повлиял целый комплекс причин. Первая - она психологически не выдержала испытание славой. В 15 лет стать олимпийской чемпионкой и получить такую бешеную популярность - конечно, на психике это сказывается. При этом ее не научили, как общаться с коллегами, с журналистами. Она вела себя как хотела.

Липницкая была звездой фигурного катания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна причина закончить спортивную карьеру – Юлия начала полнеть. Когда фигуристка набирает вес, она не может прыгать. Юля пыталась бороться с весом, ничего не ела - и заболела анорексией. Очень сильно похудела - появилось изнеможение, тоже прыгать не может. Лечилась в Германии. А после лечения вновь резко набрала вес.

Вскоре из-за всех этих проблем Липницкая отстала в технике и уже не достигала таких высот. Затем и вовсе пропала с горизонтов.

В 2020 году стало известно, что Юлия Липницкая вышла замуж. Избранником спортсменки стал бывший фигурист Владислав Тарасенко. А затем у молодых появилась на свет дочка Каталина. Сейчас Липницкая познает радости материнства.

В конце 2020 года Юлия Липницкая стала тренировать детей в школе фигурного катания Евгения Плющенко.

Недавно Юлия стала мамой и женой. Фото: Instagram

СМЕНИЛ ЛЫЖИ НА ГАЛСТУК

Антон Шипулин родился в Тюмени, но в студенчестве молодого и перспективного спортсмена пригласили в Екатеринбург. Тренер Владимир Путров взялся за развитие лыжника и уже в 2006 году тот завоевал победу на юниорском Чемпионате Мира.

В 2008 году спортсмена включили в сборную. На следующем чемпионате мира Антон был первым в эстафете, преследовании и спринте. Спортсмен стал абсолютным чемпионом Европы. В 2014 году Антон взял бронзу на Олимпиаде в Ванкувере. А через четыре года уралец решил закончить карьеру профессионального спортсмена.

Антон Шипулин завершил карьеру и стал депутатом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие спортсмены после завершения карьеры идут в тренеры, но Антон решил податься в политику. В 2019 году Шипулин участвовал в выбора в депутаты Госдумы от Свердловской области. По итогам Антон набрал 41,57 % голосов избирателей. Сейчас бывший биатлонист приставляет интересы Серовского городского округа.

А вот олимпийскую медаль у Шипулина забрали после допингового скандала, причем не с ним, а с его товарищем по команде. Антон вместе с Евгением Устюговым выступал за сборную России, а того обвинили в употреблении допинга.

ПОПАЛАСЬ НА СКАНДАЛЕ С ДЕТЬМИ

К сожалению, гимнастку Ольгу Глацких мало кто помнит, как отличную спортсменку. Хотя 32-летней чемпионки есть чем похвастаться. Но одна неловкая фраза перечеркнула все ее достижения.

Три года назад бывшая спортсменка, после того как завершила карьеру, тоже пошла в политику. Глацких заняла должность директора департамента молодежной политики Свердловской области. На встрече с детьми и подростками в Кировграде она сделала скандальное заявление.

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков, - сказала тогда Глацких.

Карьеру в политике бывшей спортсменки перечеркнула одна неловкая фраза. Фото: dinamo-ural.ru Фото: Алексей БУЛАТОВ

С тех пор разразился скандал и к Олеге прицепилось прозвище – чиновница «государство не просило вас рожать».

Оправдываться за свою подчиненную пришлось губернатору Евгению Куйвашеву. Чиновница получила выговор, а 11 февраля 2019 года покинула пост.

В 2020 году Ольга Глацких открыла свою школу художественной гимнастики.

Как гимнастка Ольга Глацких обрела славу, победив на Олимпиаде в 2004 году и став чемпионкой мира в 2005 году.

ПОДДЕРЖАЛ СКАНДАЛЬНОГО СВЯЩЕНИКА

Павел Дацюк хоккейная звезда и один из самых авторитетных центральных нападающих мира. В Канаде и США спортсмен получил прозвище Magic Man. Начинал свою карьеру в родном Екатеринбурге, а затем продолжил в НХЛ в «Детройт Ред Уингз».

Павел Дацюк – один из самых титулованных российских хоккеистов. В его коллекции есть бронза Олимпиады, две бронзовых, серебряная и золотая медаль чемпионатов мира. А еще он чемпион России 2005 года и (чуть не забыл) двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002 и 2008 года.

Павел Дацюк теперь играет за екатеринбургский клуб "Автомобилист". Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Волшебник» собрал немало индивидуальных призов. Павел - четырехкратный обладатель приза «Леди Бинг Трофи» (2006, 2007, 2008, 2009). Этот трофей в НХЛ ежегодно присуждается игроку, который является образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Кроме того, Дацюк трижды (2008, 2009, 2010) становился обладателем «Фрэнк Селки Трофи». Это приз, вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ.

Сейчас 42-летний хоккеист вернулся на родину и с 2020 года он играет за «Автомобилист» в Екатеринбурге. Но в 2020 году Павел Дацюк был замечен в скандале. Спортсмен является духовным чадом опального отца Сергия (Николая Романова). Летом 2020 года священник захватил Среднеуральский женский монастырь, через пару месяцев его полностью отрекли от церкви, но тот по-прежнему оставался в обители. В декабре в монастырь ворвался ОМОН, забрали экс-схиигумена и в итоге заключили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО города Москвы.

Фото: скриншот видео фильма "Обитель веры и любви царская преемственность", Алексей Булатов "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Дацюк поддерживает Сергия до сих пор. Даже свою медаль Чемпионата мира он оставил в Среднеуральском женском монастыре.

- Отец Сергий для меня - это любовь, простота, честность. Он, как маяк. За ним легко идти. Идешь, и все становится намного легче, - говорит спортсмен.