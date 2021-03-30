Осталась ни с чем: суд вынес решение по делу уволенной Красы Росгвардии

После развода фитоняшка стала матерью-одиночкой. Фото: Росгвардия

В Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс о рассмотрении гражданского иска главной красавицы Росгвардии Анны Храмцовой. Фитоняшка была уволена из-за публикации в Instagram видео с закрытого объекта. На кадрах видно, как идет обработка помещений в условиях пандемии коронавируса. Начальство управления войск расценило это как нарушение приказа.

Уволенная из ведомства сотрудница намерена отсудить у бывшего начальства миллион рублей и добиться восстановления по службе в звании прапорщика полиции. При этом в случае победы она обещает передать деньги в благотворительный фонд Елизаветы Глинки.

- Обратилась в суд, потому что у каждого своя правда, а суд установит истину! По поводу наказания: оно не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказала «КП» Анна Храмцова.

Прошлое заседание пришлось прервать, так как девушке стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь, но сама же красавица от госпитализации отказалась. А на днях она приняла участие в Кубке Свердловской области по бодибилдингу, но стала лишь девятой в конкурсе фитнес-бикини.

Анна Храмцова перед конкурсом фитнес-бикини Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Храмцова пришла, что называется, впритык. В самом начале Краса заявила об увеличении иска в части компенсации зарплаты за время вынужденного периода безработицы.

- Храмцова требует взыскать с ответчика заработную плату в размере 147 тысяч рублей. А также моральный вред в размере миллиона рублей и расходы на юриста, - объявлено было в суде.

Но у юриста управления Росгвардии Яны Худяковой был «козырь» в рукаве. В качестве свидетеля был вызван офицер, который проводил служебную проверку по делу прапорщика Храмцовой.

Но в начале судья потребовала объяснений от Храмцовой. По дрожащему голосу было понятно, как тяжело молодой маме вспоминать день изгнания со службы.

- Я выложила 6-секундный ролик в Instagram. Сотрудник создавал вид что обрабатывает помещение, без перчаток и маски. Халатность, которая подвергала опасности меня и других. Там был обычный кабинет. Через 10 минут я его удалила, но кто-то донёс на меня. Но уже на следующий день от меня потребовали объяснительную. Она была в виде 12 вопросов. Потом я ушла на больничный по уходу за ребёнком. 7 января меня вызвали на службу по смс, сказали быть без формы и оружия. Начальник сказал, что я не заступлю на смену. Майор Памятных забрал мое удостоверение, карточку и жетон и сопроводил в отдел кадров, где мне зачитали документы, о том, что я уволена. За видео от 27 октября, по итогам служебной проверки. Сказали «Подписывай и уходи». И я покинула здание. Так меня и уволили. Спросила, где можно взять копию документа. Мне ответили - только по запросу.

По словам Храмцовой, после этого начальство заявило ей, что не увольняло и отказалось предоставлять документы. Сама она трижды писала объяснительные, так как первые две «не принимали».

- Я знала, что это может сказаться на моей службе. Хотела показать халатность, - добавила Храмцова.

Храмцова уверена, что ее должны восстановить в звании Фото: Олег ГАЛИМОВ

После вопросов судьи к допросу перешла юрист ответчика. Яна Худякова перечитала несколько ранних заявлений Храмцовой для прессы, в том числе и статью «КП». Но фитоняшка внезапно открестилась от своих слов.

- Я не могу отвечать за слова журналистов. Они же художники, они так видят, - ответила истец.

Адвокат Храмцовой отметил, что Анна не подрывала авторитет Росгвардии.

- Ей запрещено фотографировать помещения. А там был показан стол и стены. Это же запрещено. Она выбрала действенный способ привлечь внимание. А руководству не понравилось, что их сотрудники себя дискредитируют. Да, был проступок. Но не были выяснены мотивы. Им было проще ее уволить, - сказал адвокат Храмцовой. - Мать-одиночка с ребёнком на руках выброшена со службы в период пандемии. Наказания никак не сопоставимо с проступком.

Представитель ответчика заявил, что с Храмцовой неоднократно проводились беседы, в которых Красе объясняли, что нельзя вести съемку на режимных объектах.

После этого суд на 15 минут превратился в самые настоящие дебаты. Адвокат Храмцовой выдал настоящий спектакль.

Он даже предположил, что обработка посещений управления вневедомственной охраны Росгвардии может перевести к бесплодию женщин.

На что ему сразу же ответили:

- Знаете, у нас после той обработки три женщины забеременели! - сказала начальник отдела кадров Ольга Салок.

За 11 лет и 10 месяцев у Анны Храмцовой не было наград, лишь одно поощрение и четыре взыскания.

- Храмцова и ранее выкладывала видео под названием «Не хотите ли заработать баблишка?». Проводилась профилактическая беседа. Там был ролик с монетами и деньгами, - рассказала Ольга Салок.

Владимир Полипишин, бывший начальник Храмцовой Фото: Олег ГАЛИМОВ

После этого свои показания дал бывший начальник Анны Храмцовой Владимир Полипишин.

- Она приходилась мне подчиненной. Жалоб на обработку помещений от сотрудников не поступало. Объяснительную Храмцова писала два дня, не в моем присутствии. Анну даже один раз вызывалась на комиссию и переведена в другой коллектив, так как в предыдущем у неё был конфликт, - рассказал офицер.

Как выяснилось, руководство и до этого высказывало претензии к Храмцовой. В частности за «интервью» «Комсомолке». И уволили ее за систематическое нарушение устава.

- Храмцова покидала место Службы самовольно, не посещала занятия. Также постоянно раздавала несогласованные с пресс-службой интервью, - добавил Владимир Полипишин.

Такой ответ еще больше вывел из себя адвоката Храмцовой.

- Для вас судьба сотрудника, который 12 лет отслужил, пустой звук?! А как же милосердие?! Почему вы уволили мать-одиночку!?

- Мягких наказаний уже быть не могло. У нее на тот момент было три не погашенных взыскания. Все изменилось после конкурса красоты. Она стала нарушать указы, раздавать интервью. Потом на парковке мужчину обматерила, ее ещё тогда можно было уволить. Я ее год почти не видел, только на лестнице если попадётся, - добавил Полипишин. - Та победа лишила ее рассудка.

Храмцова объяснила, почему требует миллион с бывших коллег.

- У меня испортилось Здоровье. После 12 лет Службы меня выкинули, построили заговор, - отметила Храмцовой.

Помощник прокурора Ленинского района Дмитрий Масунов не нашел оснований для удовлетворения требований Анны Храмцовой.

- Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности не был нарушен, - пояснил Масунов.

В итоге суд постановил отказать Красе во всех требованиях. Она уже заявила о готовности подавать апелляцию.

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