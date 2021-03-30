Свердловские депутаты не пропустили вопрос для референдума о возвращении прямых выборов мэра

В Заксобрании депутаты проголосовали за то, что вопрос для референдума не отвечает требованиям законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательном собрании Свердловской области сегодня, 30 марта, вернулись к теме прямых выборов мэров. Весной 2018 года депутаты проголосовали за их отмену в Екатеринбурге. После этого мэра стали выбирать депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. До Екатеринбурга такая практика уже применялась и в нескольких других муниципалитетах Свердловской области.

После этого инициативные группы стали подавать ходатайства на проведение референдума о возвращении прямых выборов глав муниципалитета. Однако ранее свердловский избирком отказывал в их принятии из-за ошибок в документах или неточностях в паспортных данных членов инициативной группы. Но во второй половине марта избирком все же принял очередную заявку, так как она уже соответствовала всем требованиям.

18-го числа ее направили в Законодательное собрание для рассмотрения. Депутаты должны были в 20-дневный срок проверить, соответствует ли вопрос, предлагаемый для референдума, требованиям закона. На референдуме инициативная группа предложила спросить у горожан, поддерживают ли они изменения в закон Свердловской области, по которым главы муниципальных районов, городских округов и глава Екатеринбурга будут вновь избираться на выборах.

В повестке Законодательного собрания сегодня этот вопрос оказался на 17 месте. Но почти сразу на заседании заявили, что он не отвечает требованиям федерального и областных законов о референдумах.

- На референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией, федеральным или областными законами, - отметил Владимир Никитин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности. - В данном случае порядок избрания глав муниципальных образований полностью регламентирован положениями регионального закона.

На заседании были и представители инициативной группы. Они просили дать им слово, но им отказали. В итоге депутаты проголосовали за то, что вопрос для референдума не соответствует требованиям федерального и областных законов: за - 35, против - 5.