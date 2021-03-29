На Урале жена разыграла мужа, инсценировав убийство

Женщина решила проучить мужа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пытаться разыграть кого-нибудь первого апреля - такая же безнадежная штука, как и поиск «Иронии судьбы» в телепрограмме 9 мая. Банальными розыгрышами, как подменить в офисе сахар на соль или сказать «у тебя спина белая» - этим уже никого не удивишь. Да и люди в этот день относятся ко всему с недоверием. Но если очень хочется подшутить над друзьями, коллегами или второй половинкой, то розыгрыш нужно продумать со всеми деталями. Рассказываем о самых необычных из них, которые смогут всех удивить.

ПЕВРОЕ АПРЕЛЯ ВРЕМЯ НЕ ДЛЯ ШУТОК

Чтобы розыгрыш удался, необходимо тщательно подготовиться. Но также можно обратиться к профессионалам. Сейчас в интернете можно найти десятки предложений от праздничных агентств. Сценариев масса: от безобидных приколов, до самых серьезных и психологических розыгрышей. Тем более, доверяя организацию шутки профессиональным актерам, успех гарантирован.

1 апреля отмечают День Дурака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге тоже есть организаторы подобных розыгрышей. Однако, в столице Урала такая услуга не пользуется популярностью в День смеха.

- Чаще всего заказывают розыгрыши по конкретным поводам: это может быть мальчишник или девичник, день рождения начальника, коллеги, годовщина свадьбы или корпоратив. Но я не скажу, чтобы первого апреля был ажиотаж на наши услуги. Хотя и бывали и такие случаи, - рассказывает Павел Панкратов, директор ивент-агенства Red Panda.

КУРЬЕР С ПЛЮШЕВЫМ СЮРПРИЗОМ

А этот розыгрыш с перчинкой. Обычным стриптизером или стриптизершей уже никого не удивить: красотка или накаченный мужчина выпрыгивают из торта или внезапно появляются из-за угла. Но организаторы ивентов пошли дальше и придумали «Плюшевый розыгрыш».

- Обычно такой сюрприз дарят начальнику или коллегам. По сценарию, в офис звонит курьер и предупреждает о своем визите. И какое удивление ждет человека, когда на пороге офиса он встречает ростовую куклу, которая начинает танцевать стриптиз. Это развлечение только для взрослых, ведь у куклы есть все половые признаки и она раздевается «догола», - продолжает собеседник.

Ну и конечно стандартные варианты со стриптизом тоже никто не отменял. Тут вы можете пригласить в качестве танцора и медсестру, и пожарного, да хоть кондуктора.

Шуточный ОМОН заставит нервничать не на шутку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РУКИ ЗА ГОЛОВУ, ЛИЦОМ В ПОЛ

Несколько лет назад розыгрыш с «Захват ОМОНа» стал безумно популярным. По сценарию на вечеринку врываются люди в форме и с оружием, причина может быть любой. Например, силовики проводят обыск якобы подозреваемых в распространении наркотиков. Всех участников мероприятия кладут лицом на землю, начинается обыск, а непонимающих людей окутывает страх. Конечно, в обличие омоновцев скрываются актеры. Как правило, заказчик неординарной шутки находится среди той же непонимающей толпы.

- Актеры применяют физическую силу, но это заранее оговаривается. Также, как и заранее оговаривается, кого конкретно. Женщин мы не трогаем. Но сейчас розыгрыши с ОМОНом это уже попса, когда-то они были очень популярными и теперь люди могут раскусить розыгрыш, - утверждает Павел Панкратов.

ХОТЕЛА ПРОУЧИТЬ И ПЕРЕСТАРАЛАСЬ

Не обязательно, чтобы розыгрыш вызывал положительные эмоции. Можно и хорошенько встряхнуть человека. Вот одна из жительниц Екатеринбурга решила проучить своего мужа и обратилась в агентство. Хотела устроить своему благоверному настоящий кошмар и у нее получилось.

- Однажды мы устраивали инсценировку убийства. Труп играл актер, мы залили все искусственной кровью. Мужчина был в шоке, - отметил Павел.

Такое увидишь и не сразу поверишь. Фото: ивент-агенство Red Panda.

СТРАШНО ДО ЖУТИ

Еще один вариант розыгрыша – устроить настоящий ужас. Такой формат называется хоррором. Сценарий может быть самым разнообразным, например, подставное такси привозит человека в заброшенный дом или это случается на вечеринке в коттедже с шумной компанией. Внезапно где-то вдали появляется девочка из «Звонка» (фильма – примр.ред). Затем жуткую гостью замечают в другом месте и от туда развиваются события. Кстати, такой сюрприз подходит и для детей.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ

А вот привлечь к розыгрышу профессионалом дело совсем не дешевое. Цена будет зависеть от сложности сценария и количества задействованных актеров. Можно ведь привлечь к вашему спектаклю десятки людей, позаботиться о деталях - и это все обойдется в копеечку. Бюджетный вариант будет стоить от 7 тысяч рублей, а вот предела здесь нет.