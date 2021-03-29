Автомобилистам на заметку: на каких перекрестках Екатеринбурга самые большие пробки

Мы составили "горячую десятку" на основе данных, предоставленных Комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, как и остальных городах-миллионниках, пробки являются одной из самых насущных городских проблем. Город стремительно застраивается, увеличивается и число автомобилистов. Все это приводит к тому, что в часы пик добраться до дома водителям становится непросто.

По просьбе «КП-Екатеринбург» Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети составил список из десяти самых загруженных перекрестков уральской столицы.

Первое место

Лидером топ-10 стал перекресток Объездной и Амундсена. Именно этот перекресток специалисты признали самым проблемным в плане пробок.

Фото: Google Фото

Второе место

На втором месте «горячей десятки» расположился перекресток переулка Базового и Сибирского тракта. Речь идет о многострадальной развязке у «Калины».

Фото: Google Фото

Третье место

Почетное третье место занял перекресток, соединяющий Академический с Юго-Западным районом. Речь о пересечении Вильгельма де Геннина и Краснолесья.

Фото: Google Фото

Четвертое место

Самым загруженным участком Юго-Запада специалисты считают перекресток Серафимы Дерябиной – Шаумяна. Он же занял четвертое место общегородского топа.

Фото: Google Фото

Пятое место

Также в Юго-Западном районе автомобилистам приходится постоять на пересечении улиц Бардина и Серафимы Дерябиной. Этот перекресток занял пятое место в топ-10.

Фото: Google Фото

Шестое место

Вторую пятерку открывает перекресток Восточной и Декабристов. В часы пик автомобилистам, едущим в сторону Сибирского тракта или Ткачей, приходится постоять.

Фото: Google Фото

Седьмое место

В «горячую десятку» попал и Орджоникидзевский район. Самые большие затруднения там фиксируют на пересечении проспекта Космонавтов и Фронтовых Бригад.

Фото: Google Фото

Восьмое место

Одна из главных развязок Уралмаша также попала в список улиц, где приходится постоять. Речь о пересечении проспекта Космонавтов и Машиностроителей. Этот перекресток занял восьмое место топа.

Фото: Google Фото

Девятое место

Верх-Исетский район оказался представлен лишь одним перекрестком. В список попало пересечение Кирова и Токарей. Именно через него автомобилистам приходится выезжать из Центра в Заречный район, а улица Бебеля, как известно большинству автомобилистов, в часы пик оказывается в красной зоне.

Фото: Google Фото

Десятое место

Закрывает нашу «горячую десятку» перекресток Щербакова и улицы Самолетной. Не удивительно, ведь здесь соединяются транспортные потоки автомобилей, поднимающихся с объездной и едущих со стороны Автовокзала.

Фото: Google Фото

Кстати, восемь с половиной лет назад мы также составляли рейтинг самых загруженных перекрестков. Список «проблемных» улиц с тех пор почти полностью обновился. Из нашего рейтинга там осталась лишь развязка у «Калины».