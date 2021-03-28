«Комсомольская правда» разыгрывает робот-пылесос Polaris

Готовимся к «чистому четвергу» с «Комсомолкой»! Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Готовимся к «чистому четвергу» с «Комсомолкой»! До Пасхи еще целый месяц, но мы начинаем готовиться к празднику уже сейчас. Вместе с нашим партнером Polaris «Комсомольская правда» объявляет розыгрыш робота-пылесоса Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Конкурс проходит в нашей группе «Комсомольская правда – Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Робот-пылесос Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua - это просто находка для любой хозяйки. Ваш новый помощник управляется через Wi-Fi и через голосовые помощники «Маруся» или «Алиса», делает влажную и сухую уборку, может работать до 120 минут без подзарядки, а также убирается по расписанию. А еще из преимуществ: низкий корпус для уборки под мебелью, построение маршрута системой GyroInside, три режима мощности, автоматическое возвращение на базу, электрощетка и боковые щетки.

Максимальная мощность прибора: 25 Вт.

Время зарядки аккумулятора: до 5 часов.

И это чудо достанется одному из вас!

Условия конкурса:

- Быть подписанным на нашу группу «ВК» «Комсомольская правда»

- Сделать репост этои записи на своей странице «ВК»

- Быть подписанным на Instagram «КП-Екатеринбург» kpekb и радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» uralradiokp

Победителя определим рандомным образом с помощью приложения 28 апреля. Удачи!