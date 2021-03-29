Профилактика клещевого энцефалита: советы экспертов

Клещи проснулись в конце марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 марта стартовал новый сезон активности клещей в 2021 году. В ночь на понедельник к медикам обратилась женщина, которую атаковало опасное насекомое прямо в центре уральской столицы.

В связи с этим, эксперты рассказали о мерах профилактики от клещевого энцефалита, которые защитят от опасных заболеваний или же помогут их перенести в легкой форме.

1. Главным и самым эффективным методом защиты от клещевого энцефалита и других клещевых инфекций является вакцинация, которую нужно проходить по графику. Привитые уральцы не умирают от инфекций, которые передают клещи.

2. Применение способов индивидуальной защиты. Для похода в лес нужно надеть светлую одежду, на которой клещ будет заметен, брюки заправить в носки и сапоги, верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки. Манжеты должны плотно облегать руки, должна присутствовать застежка-молния и головной убор.

Взаимные осмотры во время похода в лес должны быть каждые полчаса. Также важно использовать репелленты и акарицидные средства от клещей.

- Если обнаружили клеща, нужно как можно раньше удалить его. Желательно клеща сохранить и отдать на исследование в лабораторию. Специалисты исследуют его на те возбудители, которые переносит это насекомое, - рассказывает заведующая первым неврологическим отделением медицинского отделения «Новая больница», врач-невролог Марина Топоркова. – По результатам исследования решается вопрос о постановке иммуноглобулина. Он ставится тем, кто не прошел вакцинацию. Своевременное введение клещевого иммуноглобулина может уменьшит тяжесть течения болезни, но не исключить ее.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, если в клеще обнаружили не энцефалит, а другую инфекцию, то врач назначает антибиотики.

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