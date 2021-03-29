Почему абитуриенты едут получать высшее образование в Польше: рассказывают в центре «Обучение за рубежом»

Фото: предоставлено Екатеринбургским центром «Обучение за рубежом»

Высшее образование в Польше с каждым годом набирает популярность среди абитуриентов из Европы, стран СНГ, в том числе и России. Ежегодно более 400 польских вузов принимают полмиллиона иностранных студентов.

Высшее образование в Польше подчиняется Болонской системе образования, и по окончанию вуза студент получает полноценный европейски диплом, который открывает неограниченные перспективы как в Польше, так в других странах ЕС – трудоустройство (от 95 %), получение ПМЖ и гражданства. Все польские вузы сотрудничают с вузами других стран и предлагают программы двойных диплом, а также программы студенческого обмена Erasmus Mundus.

Фото: предоставлено Екатеринбургским центром «Обучение за рубежом»

Привлекает иностранцев и то, что правительство Польши регулирует стоимость образования таким образом, чтобы оно было доступным для всех. В результате, стоимость учебного года в университетах составляет на польском языке от 800 евро, а на английском в среднем 2000 евро. Нередко вузы предлагают скидки на обучение, а также есть и стипендиальные программы, которые финансируются из фондов ЕС. Так, например, Группа Университетов Вистула (в составе четыре университета) предлагает 20 % скидку на обучение на 2021/2022 учебный год и дополнительно бесплатный курс польского или английского языка. Польша – одна из самых недорогих стран, студенту не потребуется значительных средств на личные расходы, проживание и питание, к тому же студенты имеют право подрабатывать во время учебы.

Но главные отличия польских высших учебных заведений от университетов в других европейских странах для граждан РФ (впрочем, как и всех стран СНГ) – это возможность поступления сразу по окончании российской школы без сдачи вступительных экзаменов (и без результатов ЕГЭ).

Для учебы в Польше знать польский язык не обязательно, хотя для российских студентов, польский не станет трудностью в силу схожести языков. Большинство вузов предоставляют программы обучения на английском языке почти по всем специальностям: медицина, инженерия, гуманитарные науки, бизнес и финансы и другие. А если вы задумали учиться на польском языке то польский можно начать учить на on-line курсах и продолжить изучение языка непосредственно в университете на летней подготовительной программе.

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