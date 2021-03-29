Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 марта 2021 года

В регионе сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 143 новых случаев заболевания коронавирусом, 59 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Новой Ляле, Первоуральске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Верхотурье, Бисерти, Березовском, Дегтярске, Каменске-Уральском, Качканаре и другим населенным пунктам Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 82 251 человек, из которых 75 563 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки диагноз снят у 156 человек.

На данный момент состояние 280 пациентов оценивается как тяжелое, 150 из них размещены в палатах реанимации, еще 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено 9 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 2 715 человек.

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