Прокуратура заинтересовалась доходами супруги бывшего главы Железнодорожного района Екатеринбурга

Андрей Курочкин руководил районом с 2016 года. Фото: Екатеринбург.РФ

В конце января 2021 глава Железнодорожного района Андрей Курочкин покинул свой пост. Сделал он это, написав заявление об уходе по собственному желанию.

В прессе высказывались разные версии о том, почему чиновник, руководивший районом с 2016 года, покинул свой пост. Самой популярной был провал кампании по очистке района от снега.

Но, как стало известно «КП-Екатеринбург», в реальности причина ухода Андрея Курочкина кроется совсем в другом.

- Андрей Викторович не задекларировал доход от сдачи в аренду коммерческой недвижимости, которая оформлена на его супругу. Об этом стало известно прокуратуре. Началась проверка. Во время нее он и уволился. Если бы он этого не сделал, то его бы скорее всего уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это было бы серьезным пятном на его дальнейшей карьере, - рассказал «КП» источник в администрации Екатеринбурга, знакомый с обстоятельствами дела.

Информацию о проверке надзорного ведомства в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердил прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов.

- Проверка еще не завершена. Поэтому могу озвучить лишь то, что Андрей Курочкин уволился в период проведения проверки по конкретной информации, связанной с предоставлением недостоверных сведений о своих доходах, - рассказал Максим Барзенцов. - По этому поводу прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Оно было удовлетворено. Администрацией города эти факты были признаны.

Прокурор не стал делать предположений о том, связано ли увольнение главы района с проверкой надзорного ведомства. Максим Барзенцов добавил, что не может разглашать информацию о том, что именно не было задекларировано и на какие суммы.