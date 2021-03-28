Причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге 28 марта 2021 года

В квартире, где взорвалась канистра с бензином, выбило окна Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня вечером, 28 марта 2021 года, в жилом трехэтажном доме на Орловской, 52, на последнем этаже прогремел взрыв. Ударной волной в квартире выбило окна. На место выезжали спасатели. Они эвакуировали из здания 19 человек, в том числе четверо детей.

Фото: читатель КП

Изначально появилась информация, что взрыв в квартире произошел из-за газа. Однако в ГУ МВД по Свердловской области опровергли эту информацию и назвали действительную причину взрыва в жилом доме в Екатеринбурге 28 марта 2021 года.

- Дом, в котором произошел инцидент, не газифицирован. В однокомнатной квартире-студии находился 31-летний молодой человек. Возможно, он решил закурить, в результате чего произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости, предварительно, бензина. В жилище находилась канистра с этой жидкостью, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой человек, хозяин квартиры, с ожогами 40–45% тела госпитализирован в 40 ГКБ. Врачи оказывают ему необходимую помощь. К счастью, из других жильцов дома никто не пострадал.

Фото: читатель КП

Так выгляди квартира, где произошел хлопок Фото: читатель КП

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