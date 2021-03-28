Провел 12 часов в лесу и обморозил ноги: на Урале волонтеры спасли заблудившегося мужчину

Мужчину транспортировали из леса и передали бригаде медиков Фото: СОВА Екатеринбург

На Урале волонтеры поискового отряда «Прорыв» спасли заблудившегося в лесу мужчину. Игорь (имя изменено – прим.ред) позвонил на номер 112 накануне ночью в 00:30 и сообщил, что находится в поле и не может уйти, так как не чувствует ног. В лесу он провел больше 12 часов. Диспетчеры передали информацию волонтерам «Прорыва», и они сразу приняли решение выехать на поиски.

- Работали МЧС, сирены, но, к сожалению, заблудившийся их не слышал. Нами было принято решение незамедлительно выехать на место. В поисках приняли участие Екатерина Захватова, заместитель руководителя поискового отряда и еще два сотрудника. По прибытию на место они быстро сориентировались на месте, посмотрели карты, - рассказала руководитель поискового отряда Наталья Волкова.

Поиски велись на 40 километре екатеринбургской кольцевой дороге возле сада «Радость» в районе Шувакиша. Местность, где Игорь может находиться, определили благодаря его звонку. Несколько часов волонтеры прочесывали местность и вот, наконец, около трех часов ночи, нашли заблудившегося мужчину. Он лежал и не мог самостоятельно встать.

Фото: СОВА Екатеринбург

- Наши ребята сразу развели костер и сообщили всем службам о том, что потерявшийся найден и ему нужна медицинская помощь. Также на место оперативно подъехал поисковый региональный отряд, - рассказала Наталья Волкова.

Мужчину уложили на лежанку, транспортировали из леса и передали бригаде медиков скорой помощи. Сейчас Игорь находится в реанимации.

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