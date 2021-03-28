Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 марта 2021 года

За прошедшие сутки медики выписали из больниц еще 150 победивших коронавирус пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Свердловской области за минувшие сутки официально подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 51 -зарегистрирован в столице Урала.

Также новые случаи COVID-19 были зафиксированы в Алапаевске, Верхней Пышме, Дегтярске, Березовском, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Первоуральске, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 82 108 человек. За все время инфекцию побороть смогли 75 407 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали еще 150 выздоровевших пациентов.

Среди тех, кому продолжают оказывать медицинскую помощь, состояние 289 оценивается как тяжелое, 154 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 10 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 706 человек.

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