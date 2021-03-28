Под Екатеринбургом в лобовом ДТП пострадали пять человек

Водитель ВАЗ не уступил дорогу KIA Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Екатеринбургом, а именно на 1 километре трассы «Обход Верхней Пышмы» накануне ночью произошло лобовое ДТП, в котором пострадали пять человек. Машины столкнулись из-за того, что водитель ВАЗ не уступил дорогу KIA.

- Водитель автомобиля ВАЗ, при выезде с второстепенной дороги на полосу с односторонним движением, повернув направо, не убедился в безопасности своего маневра, столкнулся с автомобилем KIA, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

62-летнего водителя, трех пассажиров ВАЗ и пассажирку KIA госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Водитель ВАЗ перед тем, как его вместе со всеми пострадавшими забрали медики, объяснил инспекторам ГИБДД, что ехал по навигатору из Кировграда в Екатеринбург и, выезжая с улицы Пролетарская, доверившись технике, повернул направо, не заметив встречный KIA.

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