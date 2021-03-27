Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 марта 2021 года

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему тяжелая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, из которых 39 случаев приходится на жителей уральской столицы.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Алапаевске, Кушве, Ревде, Первоуральске, Полевском, Качканаре, Карпинске, Реже, Серове, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 81 969 человек, из которых 75 257 человек полностью победили инфекцию. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 155 человек.

Динамика распространения коронавируса на 27 марта 2021 года в Свердловской области. Фото: Яндекс. Ковид

На данный момент состояние 290 человек оценивается как тяжелое, 159 из них размещены в палатах реанимации, 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 12 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 696 человек.

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