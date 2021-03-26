«Кукла не опоздает на съемку»: как фотограф из Екатеринбурга превращает Барби и Кена в обычную советскую семью

Фото: предоставлено героем публикации

Кто сказал, что на обложках глянцевых журналов должны быть только живые модели. А почему бы для этих целей не использовать кукол, тем более Барби и Кен имеют безупречную внешность. И екатеринбурженка Лара Вычужанина как раз устраивает такие фотосессии для пластиковых моделей. Правда, съемки получаются совсем не гламурные: то эту парочку поселят в обычную хрущевку, то помесят в ледяную воду, то вообще сделают из них жертв маньяка.

Фото: предоставлено героем публикации

ФОТОГРАФИРУЮ С 6 ЛЕТ

Лара, как и любая девочка, полюбила играть в куклы будучи еще маленькой. Всякий раз, когда родители уезжали в командировку, девушка просила привезти ей новую Барби или Кена. Но там же в детстве екатеринбурженка еще и увлеклась фотографией и вскоре она решила совместить две своих страсти и начала фотографировать игрушки.

- В 6 лет папа подарил мне пленочный фотоаппарат. Однажды мы играли с подругой в куклы и в какой-то момент стали фотографировать кукол. Я так этим увлеклась, что потратила всю пленку. Сейчас бы с удовольствием пересмотрела эти снимки, - рассказывает Лара Вычужанина.

А вообще наша героиня по образованию педагог французского языка, но в 2013 года она начала всерьез заниматься фотографией и в том числе снимать кукол. Первые работы, на которых позировали пластиковые модели, Лара публиковала в тематических пабликах «Вконтакте». Спустя время появились поклонники. Сейчас у девушки почти 12 тысяч подписчиков в Instagram.

Работа Лары наделала шуму в прессе и соцсетях. Фото: предоставлено героем публикации

Барби и Кен в коммуналке. Фото: предоставлено героем публикации

ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ ЗАНИМАЕТ МЕСЯЦЫ

В 2018 году Лара Вычужанина участвовала в фотоконкурсе, где поместила гламурных Барби Кена в интерьеры советской коммуналки.

Благодаря таланту Лары качок Кен очень органично смотрится в образе алкаша в застиранной тельняшке, которая, кстати, сшита из обычных полосатых носков. Колорита образу добавляет пачка «Примы» и миниатюрная бутылка водки. Во время трапезы Кен просматривает газету «Правда».

А Барби из дивы превратилась в милую домашнюю девушку в розовом махровом халатике. Она развешивает белье, пьет чай и составляет компанию Кену – то ли своему мужу, то ли соседу по коммуналке.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

Эта работа принесла Ларе мировую славу. Снимки публикуют в известных журналах, а также покупают коллекционеры. Два фото советской мелодрамы приобрел основатель инвестиционного фонда Prosperity Capital Management, швед Маттиас Вестман для своего тематического проекта.

Чтобы воспроизвести советскую реальность Лара несколько недель готовилась. Девушка искала нужные предметы быта в интернет-магазинах, что-то делала сама. Например, холодильник фотохудожница тоже состаривала в ручную и кисточкой рисовала ржавчину.

- Подготовка к съемке занимает большую часть времени, чем сама съемка. Хотя и фотографировать я могу по четыре часа, - признается фотохудожница. – Вдохновляюсь на Pinterest, потом продумываю детали. У меня скоро выйдет еще одна серия фотографий, где Барби и Кен в деревне. Там тоже долго готовилась, начиная от антуража, я раскрашивала даже наличники, заканчивая аксессуарами и костюмами.

Фото: предоставлено героем публикации

Фото: предоставлено героем публикации

КУКЛЫ, КАК МОДЕЛИ, НЕ ПРИХОТЛИВЫЕ

Сейчас Лара фотографирует не только кукол, но и людей. Однако девушка признается, что Барби и Кен куда мене прихотливые, чем люди.

- Когда снимаешь кукол, тоже устаешь. Приходится бегать от камеры к ним, потому что они позировать сами не умеют. Но зато куклы не опоздают на съемку или их можно поместить в холодную воду и не переживать, что модель заболеет, - шутит екатеринбуржнка.

Фото: предоставлено героем публикации

Вот куклы Лары Вычужаниной, которые есть в ее коллекции:

Лиза — роковая красотка Midnight Star Elise Jolie от Integrity Toys стоимостью в двадцать тысяч рублей.

Гриша — cамый брутальный мужчина коллекции марки DID Corporation, играет сыщиков, мужиков в тельняшке и прочих джеймсбондов.

Мадлен — натуральная блондинка OOAK Fashionistas Rainbow Summer от Mattel. Хозяйка видела ее рыжей, поэтому «перешила» волосы, на что ушло три месяца труда и две «донорские» куклы Winx.

Зигги — молодой и галантный Fashionistas Rainbow Ken от фирмы Mattel играет роли влюбленных романтиков.