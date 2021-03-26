Водителей скорой Екатеринбурга возвращают с аутсорсинга в штат минздрава

На аутсорсинге до настоящего времени работали 30 бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пяти подстанциях скорой помощи Екатеринбурга грядут серьезные изменения. Водителей, ранее переведенных на аутсорсинг из-за дефицита машин, возвращают в штат минздрава. Как рассказали в департаменте информационной политики, это стало возможно благодаря Фонду Святой Екатерины, который во время пандемии пополнил автопарк скорой Екатеринбурга на 30 машин. Такое же количество бригад из 126 имеющихся до настоящего времени работали на аутсорсинге.

Частная компания «Феникс-Логистика» предоставляла недостающие автомобили, обеспечивала их техобслуживание и трудоустраивала у себя водителей около двух лет. Обратно в штат минздрава водители перейдут с 1 апреля.

- «Скорая» в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика, - рассказали в Минздраве Свердловской области.

Меценаты закупили для скорой помощи Екатеринбурга 30 машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев отметил, что возвращение в структуру службы не требует дополнительных бюджетных затрат, так как новые машины переходят в ведение действующего автохозяйства ремонтной базой на станции.

Кроме того, грядущие изменения никак не повлияют на оказание медицинской помощи горожанам.

Напомним, что водители скорых в Екатеринбурге, когда стало известно, что часть автопарка перейдет частной компании, выступали против, боясь, что это повлияет на их работу. Сейчас тоже самое происходит в Нижнем Тагиле. Там водители, выступающие против аутсорсинга, записывали видеообращение, а затем выходили с протестами на улицу.

Сейчас частные компании обслуживают часть автопарка скорой помощи также в Первоуральске и Каменке-Уральском.

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