Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 марта 2021 года

На Урале продолжается прививочная кампания против коронавируса, однако во многих поликлиниках закончилась вакцина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 133 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 54 случая приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Ревде, Первоуральске, Ирбите, Дегтярске, Кушве, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамикам распространения коронавируса на Среднем Урале на 26 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 81 827 человек, из которых 75 102 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки диагноз сняли у 146 человек.

На данный момент состояние 288 пациентов оценивается как тяжелое, 159 из них размещены в палатах реанимации, 96 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 26 марта подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 684 человека.

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