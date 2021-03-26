В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вернули маме потерявшегося ребенка

Лейтенант Иван Романов и прапорщик Владимир Макаров, вернувшие мальчика домой Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ДПС во время дежурства на перекрестке улиц Белинского-Декабристов обратили внимание на школьника продолжительное время стоявшего на одном месте недалеко от патрульной машины. Сотрудники ГИБДД решили спросить у ребенка, что он делает один на оживленном перекрестке. Мальчик признался, что ушел от мамы и заблудился.

- Выяснив обстоятельства инцидента, сотрудники полиции установили адрес места проживания мальчика, после чего экипаж отвез его домой, где и передал матери, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Мама мальчика - 39- летняя женщина рассказала полицейским, что вместе с девятилетним сыном приехала в Екатеринбург из Нижневартовска на школьные каникулы. Со знакомыми она встретилась в кафе и когда отвлеклась на разговор с ними, ребенок пропал. Мама стала сама искать сына, а когда не нашла его ни в кафе ни возле него на улице поехала домой. Вскоре после ее прихода мальчика привезли домой сотрудники ГИБДД.