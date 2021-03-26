Воровала бананы в супермаркете: на Урале два дня не могли поймать обезьяну, которая сбежала с выставки в ТЦ

Фото: группа "Вконтакте" "Твой Асбест"

Забавный случай произошел в одном из торговых центров в городе Асбесте. Еще 10 марта в ТЦ «Небо» открылась выставка экзотический животных. И накануне одна макака решила ускользнуть от своих хозяев .

- Это случилось во время вечерней уборки, когда в торговом центре никого не было. Обезьяна хоть и ручная, все равно дикое животное. Клетку открыли, чтобы почистить, а она и сбежала, - рассказал нам организатор выставки.

Поймать беглянку оказалось не так-то просто. Все попытки организаторов не заканчивались успехом. Ловкая макака виртуозно скрывалась под потолком. Между тем, обезьянка, уходя от погони даже сумела поранится о прутья.

В группе «Твой Асбест» в соцсети «Вконтакте» посетители активно делились своими впечатлениям от увиденного. Ведь макака хоть и маленькая, но уже наделала шуму.

- Устроители зрелища уверяют, что обезьяна проголодается и вернется сама, однако сообразительная животина как-то раздобыла пропитание и не желает возвращаться в вольер. Организаторы также сообщают, что связались со специалистами по отлову животных из Екатеринбурга, но пока на спасение никто не мчится, - рассказывают там.

Животное пытались поймать и охранники ТЦ, но у них тоже ничего не получилось. Организаторы выставки разводят руками, мол животное дикое, что поделать.

Чтобы выжать в каменных джунглях макака воровала бананы в супермаркете, куда спускалась по вечерам. Поймать ее удалось только спустя три дня.

- С трудом, но мы ее уже поймали, - подтвердили организаторы выставки.

Кстати, сама выставка экзотических животных продлится до 12 апреля. И кто знает, сколько еще раз обезьянка попробует сбежать. А в соцсетях уже требуют прокуратуру провести проверку выставки, вдруг животное сбегает от хозяев не просто так.