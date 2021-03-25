Все лофты проданы: Из здания Симановской мельницы сделали элитное жилье и ресторан с видом на набережную

Фото: пресс-служба УГМК

«УГМК-Застройщик» отреставрировал и ввел в эксплуатацию Симановскую мельницу, расположенную возле Макаровского моста. Само здание было построено еще в 1884 году купцом Ильей Сима новым. Когда в начале прошлого столетия, ее перекупили братья Василий и Иван Макаровы, мельница стала крупнейшим предприятием мукомольно-крупяной промышленности Урала и Сибири. Объем переработки зерна разного помола достигал 270 тонн!

В дальнейшем мельница вошла в состав «Екатеринбургского мукомольного завода» и работала вплоть до 2013 года. После того, как деятельность завода приостановили, здание оставалось заброшенным. Начать реставрацию Симановской мельницы решено было в 2017 году. И эту задачу взял на себя «УГМК-Застройщик».

Фото: пресс-служба УГМК

Теперь бывшее производственное помещение превратилось в элитное жилье. Здесь есть огромный ресторан с видом на набережную Исети и квартал «Екатеринбург-Сити». Этажи с 3 по 8 отведены под 25 просторных квартир в стиле лофт совокупной площадью более 4 тысяч «квадратов». Самая большая квартира – двухуровневый лофт расположенный на 7 и 8 этажах. Его площадь - 363 м2. В каждой квартире окна выходят на солнечную южную сторону набережной Исети, и на север, во внутреннее пространство элитного ЖК «Макаровский».

- Проект был технически сложным, рискованным и потребовал значительного объема инвестиций – порядка 400 миллионов рублей, - рассказывает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Большой объем работ нужно было провести внутри здания. Мы устранили все аварийные участки, демонтировали каркас. Установили лифты и применили современные инженерные решения. Раскрыли ранее заложенные оконные проемы и обустроили новые, с учетом исторических габаритов и архитектуры фасадов.

Кроме того, к зданию построили очистные сооружения дождевых и талых вод на набережной – они очищают воду с кровель зданий и элементов благоустройства комплекса перед тем, как она попадает в Исеть. По словам представителя застройщика, здание не будет огорожено, доступ к нему как к объекту культурного наследия будет открыт всем горожанам.

Фото: пресс-служба УГМК

- Теперь Симановская мельница вместе со зданием лаборатории, которое также является объектом культурного наследия, задает тон всему «Макаровскому» и является знаковым для города проектом интеграции исторического памятника в пространство современного жилого комплекса, - добавляет Евгений Мордовин. – Можно сказать, ЖК «Макаровский» продолжает традиции, заложенные основателями Симановской мельницы. Сама мельница была одним из лучших в стране зерноперерабатывающим предприятиям, а ее продукция получала наивысшие оценки и награды. Теперь здание получило вторую жизнь как часть жилого комплекса, признанного лучшим в России, и снова рядом с ней благоустроенная территория для комфортной жизни, ведь это один из стандартов «УГМК-Застройщик».