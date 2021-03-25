У девочки нет мозга: в Екатеринбурге детский хоспис принял первых пациентов

Катя Семерина родилась весом 560 граммов, врачи считали, что она не проживет и года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге состоялось открытие хосписа на базе Свердловской областной детской больницы № 1. Отделение паллиативной помощи располагается на улице Агрономической, именно здесь теперь будут оказывать помощь неизлечимо больным детям.
Здание было построено на деньги региона и меценатов, в их числе Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Симановский («Сима-ленд»).
Хоспис открылся на Агрономической, 12а
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В хосписе есть 27 комнат для совместного пребывания детей с родителями, помещения и рабочие кабинеты для выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, методический центр для родителей и волонтеров.
Главный врач ОДКБ показывает просторные палаты, которые больше похожи на уютные комнаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но отныне родителям необязательно постоянно жить в палате с детьми, уход за больным всегда можно поручить медицинскому персоналу. По словам главного врача ОДКБ № 1 Олега Аверьянова, многие родители неизлечимо больных детей вынуждены постоянно приглядывать за нами. Теперь у них появится возможность получить социальную передышку.
- Паллиативная помощь в России сделала большой шаг вперед, - заявил Олег Аверьянов. – Сегодня это больше про жизнь, пациенты находятся с нами долго. Мы даем родителям возможность отдохнуть. Это прежде всего милосердие и высокие технологии, которые позволяют улучшить качество жизни.
Игровая комната хосписа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего на Среднем Урале более 900 неизлечимо больных детей, из них около полусотни на аппаратах искусственного поддержания жизни.
- Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа «социальной передышки» – паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей», – рассказала начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елена Сапего.
РОДИЛАСЬ С ВЕСОМ 560 ГРАММОВ
Первой пациенткой нового отделения стала 6-летняя Катя Семерина. Девочка родилась с весом 560 граммов, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором она провела сорок дней. Врачи заметили, что у ребенка быстро растет голова, тогда ей и поставили страшный диагноз – гидроцефалия. Проще говоря, в голове скапливается лишняя жидкость, мешающая развитию мозга. Позже была диагностирована бронхолегочная дисплазия и церебральный паралич.
Так выглядит палата Кати
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все это время мама малышки заботится о ней. Марина Семерина осталась одна с двумя детьми-инвалидами. После рождения Кати муж бросил ее.
- Катя ничего не видит и не умеет ходить. У нее нет головного мозга, лишь недавно у нее образовались извилины, и она стала немного улыбаться. Это все благодаря шунту, который позволяет отводить жидкость и остановить рост головы, - рассказала «КП» мама девочки.
Катя и ее мама Марина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Раньше Катя могла есть с ложки, но недавно был нарушен глотательный рефлекс. Теперь девочку кормят через катетер.
- Врачи говорили, что она, скорее всего, и года не проживет. А прошло уже шесть лет. Один раз намекали на то, что проще будет отказаться от дочки. Но после разговора с психологом я твердо для себя решила, что не брошу Катю. Моему старшему сыну 12 лет, он помогает мне, хотя сам еще ребенок.
В ближайшее время Марина планирует взять небольшой «отпуск», который стал возможен после перевода Кати в хоспис. Кажется, мама девочки до сих пор не верит, что у нее появится свободное время.
Катя не ходит, не видит и не может самостоятельно есть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Олег Юрьевич (Аверьянов) говорит мне «Хватит сидеть здесь, идите отдохните». А я уже и не помню, как можно по-другому жить, - добавила Марина Семерина.