Пока губернатор в отпуске: Александр Высокинский снял режим самоизоляции в Свердловской области

Ограничения сняли для пожилых людей. а также разрешили мероприятия с большим числом зрителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию для уральцев старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Отметим, ограничения, связанные с коронавирусом действовали с марта 2020 года и губернатор региона каждый раз их продлял. Но пока глава Свердловской области Евгений Куйвашев был в отпуске, его врио Александр Высокинский подписал указ об отмене.
Сегодня об изменениях объявил оперштаб Свердловской области.
- Самоизоляция для групп риска на Среднем Урале приобретает рекомендательный характер. Указ №176-УГ, вносящий изменения в требования особого режима по COVID-19, подписал и.о. губернатора Александр Высокинский. Документ вступит в силу 30 марта, - заявили там.
Рассказываем, какие ограничения сняли:
- Режим самоизоляции на дому для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
- Работодателям рекомендуется в приоритетном порядке перевести пожилых сотрудников на дистанционку.
Кроме этого, указ теперь разрешает проводить спортивные мероприятия и концерты на стадионах с большим количеством зрителей. Вместимость зала увеличилась с 50 до 75%.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.