Пока губернатор в отпуске: Александр Высокинский снял режим самоизоляции в Свердловской области

Ограничения сняли для пожилых людей. а также разрешили мероприятия с большим числом зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию для уральцев старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Отметим, ограничения, связанные с коронавирусом действовали с марта 2020 года и губернатор региона каждый раз их продлял. Но пока глава Свердловской области Евгений Куйвашев был в отпуске, его врио Александр Высокинский подписал указ об отмене.

Сегодня об изменениях объявил оперштаб Свердловской области.

- Самоизоляция для групп риска на Среднем Урале приобретает рекомендательный характер. Указ №176-УГ, вносящий изменения в требования особого режима по COVID-19, подписал и.о. губернатора Александр Высокинский. Документ вступит в силу 30 марта, - заявили там.

Рассказываем, какие ограничения сняли:

- Режим самоизоляции на дому для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

- Работодателям рекомендуется в приоритетном порядке перевести пожилых сотрудников на дистанционку.

Кроме этого, указ теперь разрешает проводить спортивные мероприятия и концерты на стадионах с большим количеством зрителей. Вместимость зала увеличилась с 50 до 75%.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.