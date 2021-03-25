Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 марта 2021 года

Заболеваемость в Свердловской области по=прежнему остается на высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 25 марта 2021 года официально подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 46 случаев приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Сухом Логу, Серове, Кушве, Ирбите, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 81 694 человека, из которых 74 956 человек полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 149 человек.

Динамика распространения коронавируса на 25 марта 2021 года в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 292 человек медиками оценивается как тяжелое, 167 находятся в палатах реанимации, 99 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 10 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 2 672 человека.

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