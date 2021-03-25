Пели и танцевали: Росгвардия устроила концерт в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге в полдень 25 марта ансамбль Уральского округа Росгвардии дал концерт прямо на станции метро «Площадь 1905 года». Он был организован в честь 210-й годовщины со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии.

- Коллектив исполнил песни из знаменитых кинофильмов, а также попурри из песен военных лет и песни о Росгвардии, - отмечают в Росгвардии. - Яркой нитью прошла тема защиты Отечества, любви к России, Родине и служение народу во благо общества.

Концертной площадкой стал вестибюль станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт проходил в честь 210-й годовщины со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры метро стали зрителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ансамбль исполнил песни военных лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт был устроен для пассажиров метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступление длилось около получаса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звучали песни военных лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Танцевальный коллектив спустился на платформу по эскалатору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сценой стала платформа станции «Площадь 1905 года». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт начался в 12.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ