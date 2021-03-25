Пели и танцевали: Росгвардия устроила концерт в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге в полдень 25 марта ансамбль Уральского округа Росгвардии дал концерт прямо на станции метро «Площадь 1905 года». Он был организован в честь 210-й годовщины со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии.
- Коллектив исполнил песни из знаменитых кинофильмов, а также попурри из песен военных лет и песни о Росгвардии, - отмечают в Росгвардии. - Яркой нитью прошла тема защиты Отечества, любви к России, Родине и служение народу во благо общества.
Концертной площадкой стал вестибюль станции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт проходил в честь 210-й годовщины со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пассажиры метро стали зрителями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ансамбль исполнил песни военных лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт был устроен для пассажиров метро.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выступление длилось около получаса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Звучали песни военных лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Танцевальный коллектив спустился на платформу по эскалатору.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сценой стала платформа станции «Площадь 1905 года».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт начался в 12.00.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие пассажиры снимали концерт на мобильные телефоны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ