В Екатеринбурге поймали мужчину, который мастурбировал в трамвае при виде 13-летней девочки

Мужчину подозревают в развратных действиях Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге жителей неоднократно пугал неизвестный, прилюдно удовлетворявший себя в общественном транспорте. Мужчину разыскивали несколько месяцев и на днях наконец поймали. Задержанным оказался 35-летний житель Березовского, работающий столяром. Его подозревают в том числе в мастурбации в трамвае при виде 13-летней девочки. Удовлетворить себя при виде несовершеннолетней он решил, когда ехал на работу по центру города. Это произошло еще 16 января.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Полицейские располагают информацией о причастности задержанного к развратным действиям в отношении 13-летней девочки, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. - Мужчина может быть причастен к целой серии подобных происшествий, однако вполне возможно, пострадавшие не сообщали об этом в полицию.

Сам мужчина признался полицейским, что мастурбировал в общественном транспорте около 20 раз. Также по его словам, несколько раз он это делал в парке Березовского, на тропе здоровья.

- Не приставаний, ничего такого не было, - говорит подозреваемый на видео сотрудникам полиции.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В полиции попросили тех, кто возможно, пострадал от противоправных действий задержанного, сообщить об этом по телефонам: 356-42-07 или 112, либо в ближайшее отделение полиции.