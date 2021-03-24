Рок победил: кого из уральских звезд слушают чаще всего в интернете

Александр Новиков, Вадим Самойлов и Вячеслав Бутусов. Фото: Борис Кудрявов/Кристина Безбородова/Рамиль Галиев

Екатеринбург – родина целой плеяды звезд отечественной эстрады. У нас есть свои народные песни, например, «Если вы не бывали в Свердловске» или «Уральская рябинушка», свои рок-музыканты, в 80-е и 90-е ставшие звездами федерального масштаба, есть рэп-исполнители, а также яркие представители нового поколения.

На основе объективного показателя по числу лайков в сервисе Яндекс.Музыка, «КП» составила рейтинг исполнителей и групп из Свердловска – Екатеринбурга, которые пользуются большим успехом у слушателей.

1. Группа «Агата Кристи» - 1 085 466 лайков

Хиты: «Как на войне», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Ковер-вертолет» и многие другие композиции.

2. Группа «Наутилус Помпилиус» - 942 420 лайков

Хиты: «Разлука», «Хочу быть с тобой», «Казанова», «Стриптиз», «Тутанхамон».

3. Лиза Монеточка – 547 014 лайков

Хиты: «Каждый раз», «Нимфоманка»

Лиза Монеточка уверенно обошла уральских рокеров - группу "Чайф" и "Смысловые галлюцинации" Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Группа «Чайф» - 542 217 лайков

Хиты: «Не спеши», «Ой-е», «Не со мной», «Оранжевое настроение», «Аргентина – Ямайка» и другие

5. Группа «Смысловые Галлюцинации» - 524 324 лайков

Хиты: «Розовые очки», «Вечно молодой», «Охотники», «Последнее признание»

6. Александр Новиков – 305 537 лайков

Хиты: «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка», «Журавли над лагерем», «Шансоньетка» и другие.

7. Группа «Чичерина» - 204 659 лайков

Хиты: «Жара», «Поезда», «Ту-лу-ла», «Дорога», «Блюдца».

Юлия Чичерина нечасто радует новыми пластинками. но по-прежнему в "обойме" лучших Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8. Певица Юта – 66 373 лайка

Хиты: «Хмель и солод», «Холода», «Жили-были»

9. Группа «Настя» - 22 331 лайк

Хиты: «Танец на цыпочках», «Голоса» и другие

10. Группа «Сансара» - 11 463 лайка

Хиты: «Облака», «Все возможно»

В топ не попали Mr. Credo, который не представлен в сервисе Яндекс.Музыка, Евгений Родыгин, у которого 7 лайков, так как его слушает более старшее поколение.