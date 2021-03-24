Рок победил: кого из уральских звезд слушают чаще всего в интернете

Александр Новиков, Вадим Самойлов и Вячеслав Бутусов. Фото: Борис Кудрявов/Кристина Безбородова/Рамиль Галиев
Екатеринбург – родина целой плеяды звезд отечественной эстрады. У нас есть свои народные песни, например, «Если вы не бывали в Свердловске» или «Уральская рябинушка», свои рок-музыканты, в 80-е и 90-е ставшие звездами федерального масштаба, есть рэп-исполнители, а также яркие представители нового поколения.
На основе объективного показателя по числу лайков в сервисе Яндекс.Музыка, «КП» составила рейтинг исполнителей и групп из Свердловска – Екатеринбурга, которые пользуются большим успехом у слушателей.
1. Группа «Агата Кристи» - 1 085 466 лайков
Хиты: «Как на войне», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Ковер-вертолет» и многие другие композиции.
2. Группа «Наутилус Помпилиус» - 942 420 лайков
Хиты: «Разлука», «Хочу быть с тобой», «Казанова», «Стриптиз», «Тутанхамон».
3. Лиза Монеточка – 547 014 лайков
Хиты: «Каждый раз», «Нимфоманка»
Лиза Монеточка уверенно обошла уральских рокеров - группу "Чайф" и "Смысловые галлюцинации"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
4. Группа «Чайф» - 542 217 лайков
Хиты: «Не спеши», «Ой-е», «Не со мной», «Оранжевое настроение», «Аргентина – Ямайка» и другие
5. Группа «Смысловые Галлюцинации» - 524 324 лайков
Хиты: «Розовые очки», «Вечно молодой», «Охотники», «Последнее признание»
6. Александр Новиков – 305 537 лайков
Хиты: «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка», «Журавли над лагерем», «Шансоньетка» и другие.
7. Группа «Чичерина» - 204 659 лайков
Хиты: «Жара», «Поезда», «Ту-лу-ла», «Дорога», «Блюдца».
Юлия Чичерина нечасто радует новыми пластинками. но по-прежнему в "обойме" лучших
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
8. Певица Юта – 66 373 лайка
Хиты: «Хмель и солод», «Холода», «Жили-были»
9. Группа «Настя» - 22 331 лайк
Хиты: «Танец на цыпочках», «Голоса» и другие
10. Группа «Сансара» - 11 463 лайка
Хиты: «Облака», «Все возможно»
В топ не попали Mr. Credo, который не представлен в сервисе Яндекс.Музыка, Евгений Родыгин, у которого 7 лайков, так как его слушает более старшее поколение.