Репетиции парада Победы в Екатеринбурге 2021: график перекрытий

Часть репетиций проведут на главной площади Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в апреле и мае 2021 года военные проведут несколько репетиций парада Победы. Во время проведения этих ежегодных мероприятий в городе на время перекроют несколько улиц.

6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля с 7:40 до 9:30 будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Дорожной на участке от Окраинной до Городской. В эти же дни с 9 до 13 часов для транспорта закроют улицы 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная, Новосибирская и Окружная.

С 20 часов 21 апреля до 4 часов утра 22 апреля военные для репетиции парада Победы перекроют проспект Ленина на участке от Пушкина до Хохрякова, улице 8 Марта от Малышева до Ельцина – от дома №10 до 8 Марта. Такая же схема перекрытий будет действовать с вечера 28 до утра 29 апреля.

Чаще всего будут перекрывать несколько улиц на Вторчермете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также с 20 до 4 часов с 26 по 27 апреля, с 30 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая перекроют для репетиций парада Победы проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина. Также перекроют Репина от Ленина до Малышева, Татищева от Репина до Мельникова, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Ельцина от дома 10 до 8 Марта. По такому же маршруту будут перекрытия с 5 утра до 12 часов 7 мая.

Также с 19 часов 26 и 30 апреля, 4 мая и с 5 часов 7 и 9 мая перекроют улицы, по которым к месту репетиций проследуют колонны Екатеринбургского гарнизона. Здесь установят временные дорожные знаки, а также изменят время работы светофоров.