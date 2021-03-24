«Вспомнил детские впечатления»: министр образования Свердловской области написал ЕГЭ по русскому

Это была акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за школьную парту сегодня вернулся сам министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Правда, не для того, чтобы учиться, а чтобы лично испытать, как будет проходить в регионе сдача Единого государственного экзамена.

- Как председателю государственной экзаменационной комиссии Свердловской области мне надо было посмотреть саму процедуру, - объясняет Юрий Биктуганов. - Для меня важна объективность проведения ЕГЭ, то как проверяют документы, нет ли справочных материалов в аудитории, как рассаживаются участники. В принципе, хорошие комфортные условия. Они позволят выпускникам показать свои результаты учебы за 11 лет.

На входе у участников измеряли температуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с министром за парты сели и родители будущих выпускников. Это была акция «День сдачи ЕГЭ с родителями». Экзамен сдавали по русскому языку, ведь в этом году он единственный обязателен для сдачи.

- Задания не сложные. Но мне пришлось задуматься над самим текстом, - говорит Юрий Биктуганов. - Он погрузил меня в ту атмосферу, которая для меня, уже взрослого человека далека. Вспомнил детские впечатления и воспоминания. На это ушло больше времени. А так, задания были приведены в строгом соответствии с той образовательной программой, которая изучается в школах. Ничего сложного и тяжелого нет. Думаю, и родители, которые со мной вместе писали, скажут, что надо просто учиться. Ничего нового мы не увидели.

Из-за ограничительных мер по коронавирусу, сдать экзамен в аудитории одномоментно могли только девять человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ограничений по коронавирусу в этом году ЕГЭ будет сдаваться в том же формате, как и в прошлом году.

- Ребята, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, сдают государственный выпускной экзамен по русскому языку, - объяснила руководитель пункта проведения экзамена в школе №43 Екатеринбурга. - Но если поступать в вуз ученик планирует, то он сдает ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, которые необходимы ему для поступления в вуз.

Тестовая сдача ЕГЭ для родителей проходила в тех же условиях, в каких будет проходить ЕГЭ летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также количество выпускников, сдающих ЕГЭ, в аудитории будет сокращено с 15 до 9. Именно столько сегодня и было на акции.

- Обязательна термометрия, обработка рук и все что связано с ограничительными мероприятиями, - добавили в пункте проведения экзамена.