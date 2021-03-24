Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 марта 2021 года

В Екатеринбурге до сих пор сохранен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, 70 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения зафиксированы в Новой Ляле, Карпинске, Артемовском, Нижней Туре, Полевском, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 за год в Свердловской области составляет 81 557 человек, из которых 74 807 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз снят у 158 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 24 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 257 пациентов оценивается как тяжелое, 162 из них размещены в палатах реанимации, 101 пациент подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 24 марта 2021 года официально подтверждено 13 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 663 человек.

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