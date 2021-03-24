«Яндекс.Заправки» сделали доступной привязку клубной карты «Башнефти»

Фото: Артур САЛИМОВ

Многие автолюбители давно оценили автоматические заправки, где нет необходимости общаться с продавцом, что стало еще более ценным в эпоху распространения Covid-19 и ежедневной заботе о собственном здоровье.

Этим летом компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»), запустила дистанционную бесконтактную оплату топлива на своих АЗС через сервис «Яндекс.Заправки». Оплатить бензин, можно не отходя от своего автомобиля, а это значит без очереди и контактов с другими людьми.

Первыми возможностями дистанционной оплаты смогли воспользоваться жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Сейчас сервис развивается по всей стране и стал доступен в Екатеринбурге. С его помощью можно не только оплачивать бензин, но и с недавнего времени накапливать бонусы на клубной карте АЗС «Башнефть». Для подключения карты лояльности необходимо зайти в раздел «Скидки и бонусы», выбрать нужную сеть АЗС и следовать инструкциям на экране

Получение бонусов – не единственное преимущество бесконтактный оплаты.

Фото: пресс-служба «Башнефть»

Как получить доступ к сервису?

Есть 2 варианта доступа к сервису «Яндекс.Заправки». Во-первых, возможно, в вашем смартфоне уже установлены приложения «Яндекс.Навигатор» или «Яндекс.Карты», в них заправочный сервис уже интегрирован, а значит ничего скачивать больше не надо. Если в телефоне нет ни одного из этих приложений, можно скачать «Яндекс.Заправки» в виде самостоятельного приложения. Для оплаты нужно привязать банковскую карту, а для начисления бонусов – клубную карту «Башнефти».

Затем нужно найти АЗС «Башнефть». При подъезде к ним всплывет предложение заправиться. Уже на самой АЗС водителю остается лишь выбрать номер колонки, марку бензина и объем. Оплата происходит прямо в приложении: деньги списываются с привязанной к аккаунту карты. В результате выходить из машины нужно только для того, чтобы установить пистолет в горловину топливного бака.

На сегодняшний день воспользоваться сервисом «Яндекс.Заправки» совместно с программой лояльности можно на 161 АЗС «Башнефти» в Свердловской Челябинской, Самарской областях, и в Республике Башкортостан.