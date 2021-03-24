Опрессовки: когда ждать отключения горячей воды в Екатеринбурге 2021

График согласован с ЕТК и администрацией города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единая дежурно-диспетчерская служба опубликовала график опрессовок в Екатеринбурге. В 2021 году гидравлические испытания пройдут в четыре этапа.

Первый – придется на середину мая и начнется сразу после конца отопительного сезона. Батареи в домах остынут 13 мая.

Второй этап пройдет с 8 по 11 июня.

Третий – с 20 по 23 июля. Последние опрессовки запланированы на 10-13 августа.

Кроме этого с 7 по 20 июня намечен ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ. На этот период без горячей воды оставят жителей Березовского, а в Екатеринбурге это коснется Кировского, Октябрьского, Ленинского районов.

Также с 17 по 30 июля пройдет плановый ремонт Среднеуральской ГРЭС. На этот период без горячей воды останутся жители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, ВИЗа и Верхней Пышмы.