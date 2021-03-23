На Химмаше из горящей квартиры спасли пожилую женщину

Спасатели, приехавшие на вызов, вывели из здания 12 человек Фото: МЧС по Свердловской области

В микрорайоне Химмаш сегодня, 23 марта, в половине двенадцатого дня вспыхнула квартира в пятиэтажном доме на Альпинистов, 24а. Из окна на третьем этаже валил густой дым. Спасатели, приехавшие на вызов, вывели из здания 12 человек, в том числе троих детей. На всех надевали специальные маски. Пожилую хозяйку же полыхавшей квартиры спас очевидец, который не побоялся зайти в уже задымленное помещение. Он передал женщину спасателям, а они уже помогли ей дойти до машины скорой помощи.

- В результате пожара хозяйка квартира получила ожоги, госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, в квартире на площади пять квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество.

На место пожара выезжали 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Пожарные справились с огнем за 14 минут. В 12:27 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Причину пожара сейчас предстоит выяснить специалистам.

Фото: МЧС по Свердловской области