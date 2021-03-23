На Камчатке спасли туриста, который сломал ногу на вулкане

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели эвакуировали с Авачинской сопки двух туристов из Екатеринбурга. По данным местного управления МЧС, один из мужчин сломал ногу во время восхождения на вулкан. Группа из пяти человек попросила помощи утром 22 марта. Сломаную конечность пришлось зафиксировать трекинговыми палками.

Фото: поисково-спасательный отряд Камчатского края

- Как пояснили туристы, поднялся сильный ветер, видимость была практически нулевая, в связи с чем им пришлось изменить маршрут. В районе хребта очередной сильный порыв ветра сбил двух мужчин с ног, и они слетели вниз, - рассказали в поисково-спасательном отряде Камчатского края.

Спасательную операцию значительно затрудняли погодные условия. Передвигаться было можно только когда стихал ветер и немного открывалась видимость.

Когда туристы спустились на высоту около 1200 метров, спасатель на снегоходе, который дежурит на контрольной базе ПСО в районе горы Верблюд смог их забрать и привезти на базу, примерно в это же время приехали спасатели с города, оказали первую помощь пострадавшему, уложили его в машину скорой помощи и доставили его в город, где передали медикам.