«Нарожала, а теперь просит»: многодетную мать затравили из-за сбора денег на участие дочки в модном показе

Юлия Свериденко обещает вернуть деньги до конца июня. Фото: предоставлено героиней публикации

Настоящий шквал критики и оскорблений обрушился на свердловчанку Юлию Свериденко после ее просьбы о материальной поддержке. Мать пятерых детей разместила в паблике «ВКонтакте» «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» объявление о сборе средств для поездки 9-летней дочки Алины на конкурс моделей, который пройдет в Сочи. Семье не хватает порядка 15 тысяч рублей. Они нужны Юлии для покупки билетов на поезд себе и дочери.

Жители окрестностей Екатеринбурга не оценили такую инициативу и принялись писать нравоучения в комментариях. Большинство считает, что родители должны без посторонней помощи оплачивать интересы своего ребенка.

«Юлия, простите, вы сами себя-то слышите!? Такое ощущение, что пишет не совсем образованная женщина. Вам самой не стыдно? И вам совесть позволит принять от посторонних деньги для вашего вполне, слава Богу, здорового, и не нуждающегося ребенка? Такое ощущение, что вы просто не знаете что такое достоинство. Вам потом перед дочерью стыдно не будет, что посторонние, как выражаетесь, помогли!? Осуществлять мечты своих детей, это прямая обязанность родителей, для этого мы их и растим. У нас у каждого есть свои дети, свои расходы на них», - написала Ирина Кирьянова.

Комментаторы достаточно жестко отреагировали на пост Юлии. Фото: скриншот

«То есть семья нарожала детей, а теперь просит у нас на мечту девочки в Сочи. Это уже рамки все переходит. Я могу понять, когда требуется на лечение миллионы рублей, а тут 15 000. Берите кредит», - рассуждает Елена Чернышова.

« Может просто не ходить на какую-нибудь секцию, и сэкономить. Я тоже многодетная, но мне лишних денег ни кто не дает. Рассчитывайте свои возможности», - пишет Александра Фахрутдинова.

Но, несмотря на такой негатив, несколько человек все же перевели Юлии деньги. За вечер ей удалось собрать порядка трех тысяч, но пока этого недостаточно для покупки билетов.

На такой отчаянный шаг мама Алины пошла впервые. Лишь недавно она сдала свою шубу в ломбард под залог, чтобы оплатить участие в детском показе в Тюмени. Там за двух дочек она отдала 30 тысяч рублей, и это без учета расходов на дорогу и проживание.

Также семья ежегодно платит 40 тысяч за обучение старшей дочери в техникуме.

- Моего мужа уволили из «Гидроэнергопрома», он слесарь. Пока перебивается заработками в Среднеуральске. А я сижу дома, слежу за дочками: Алине - девять лет, Женя ходит в садик – ей шесть. 2 марта мы ездили в Тюмень, я оплачивала им участие по 15 тысяч за каждую, плюс траты на дорогу и съемную квартиру на два дня. Следующий показ у Алины должен пройти в Сочи в начале мая. Деньги на сам показ – это 18 тысяч, у меня есть. Не хватает на дорогу. Мне одной столько не вывезти, - рассказала «КП» Юлия Свериденко.

Дочки Юлии занимаются в модельном агентстве с сентября 2020 года. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам матери девочек, она готова вернуть деньги, которые ей поступят от незнакомых лиц. Расплатиться обещает до конца июня.

- У нас же не принято помогать тем, у кого не случилась беда. У нас никто не болеет, не сгорел дом. Просто такая непростая ситуация, а на меня сразу все накинулись, - добавляет Юлия. – Для нас модные показы это тоже не просто хобби. Мы ждем предложений о контрактах. С нами один мальчик занимался, а теперь он в Китае живет и работает.