На Урале полицейские обстреляли колеса пьяного водителя, который пытался скрыться по трассе

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В Свердловской области полицейские обстреляли машину водителя, который пытался скрыться от правоохранителей по трассе. Это случилось 22 марта на автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Березовскому заметили автомобиль «Лада Ларгус», водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности. Но на требование остановиться тот не отреагировал.

Погоня началась, когда шустрая «Лада» резко увеличила скорость. Сотрудники ДПС помчались вслед за нарушителем, включив спецсигналы и маячки. Водитель отечественного авто мчал на высокой скорости, нарушая правила дорожного движение. Поэтому полицейским пришлось на крайние меры и достать оружие.

- Выбрав безопасный участок дороги, для остановки транспортного средства сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. Причем прежде, чем стрелять по колесам, инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел в воздух. Только после повреждения колес водитель «Лады» остановился, его задержали сотрудники ГИБДД, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Нарушителем оказался 45-летний житель города Асбеста. Вместе с ним в салоне автомобиля находились еще три пассажира. Во время освидетельствования выяснилось, что нарушитель бы пьян – результат 1,044 мг/литр выдыхаемого воздуха

- В отношении водителя инспекторы ДПС составили сразу несколько административных материалов: за невыполнение требования об остановке транспортного средства, за нарушение правил применения ремней безопасности, за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. За все эти нарушение предусмотрены крупные штрафы, а также лишение права управления, - отметили в ведомстве.

За свои нарушения 45-летний гонщик все-таки лишился прав, а также свободы. Правда, только на 14 суток.

Ранее этот же мужчина уже привлекался за пьяную езду. Теперь рассматривается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».