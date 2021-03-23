Судьбу екатеринбуржца, которого обвиняют в смерти восьми человек, решит суд присяжных

Александру Понкратову грозит пожизненный срок. Фото: соцсети

В Екатеринбурге в Свердловском областном суде начали рассматривать дело 30-летнего Александра Понкратова. Екатеринбуржца обвиняют в поджоге дома на Омской, 91, где погибли восемь человек.

Александра судят по двум статьям «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога».

- У следствия нет никаких доказательств против моего подзащитного, кроме его первоначальных признательных показаний. Дал он их под давлением и позже от них отказался, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Александра Понкратова Игорь Упоров.

Он уточнил, что судья уже удовлетворил ходатайство о суде присяжных. Именно им придется оценивать вину Александра Понкратова.

Напомним, трагедия произошла 26 марта прошлого года. Огнем оказался в охвачен двухэтажный жилой дом. Первоначально в пожаре погибли шесть человек, однако уже днем следующего дня число жертв поджога увеличилось до восьми человек.

Александра Понкратова задержали по горячим следам рядом с домом, где случился пожар. После задержания СК публиковал видео его допроса. На нем Александр рассказал как гулял и подошел к дому, однако на этом моменте видео закончилось.

Отметим, что перед пожаром на Омской в Екатеринбурге только за март произошло сразу четыре случая поджогов жилых домов. Правда, тогда, к счастью, обошлось без погибших.

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