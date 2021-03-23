«Нужно законодательство менять»: в аэропорту «Кольцово» заявили, что не могут разрешить строить дома на приаэродромной территории

На уровне Свердловской области еще не утвердили огромную седьмую подзону приаэродромной территории, запрещающую строить дома и соцобъекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области застройщики и представители аэропорта «Кольцово» ждут, когда разрешится вопрос с установкой границ приаэродромной территории (ПАТ). Дело в том, что еще четыре года назад в Воздушном кодексе РФ появились изменения, по которым для каждой воздушной гавани нужно утвердить семь подзон вокруг нее, каждая из которых подразумевает определенные ограничения на строительство.

Самая большая из них – седьмая. В ней запрещено строить жилье и социальные объекты. В Екатеринбурге эта зона будет занимать довольно значительную часть южной окраины города. В нее попадает Химмаш, половина Нижне-Исетского пруда с его окрестностями, Елизавет, Совхозный… А значит, если эту зону утвердят, застройщики, да и сам муниципалитет не смогут развивать эти территории.

- Проект ПАТ «Кольцово» был разработан некоторое время назад и получил все необходимые экспертизы и согласования со стороны и Росавиации, и Роспотребнадзора и так далее. Но он пока не получил согласования со стороны Свердловской области, - объясняет Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» (в этот холдинг входит екатеринбургский аэропорт, - Прим. Ред.).

С такой ситуацией столкнулся не только Екатеринбург, но и другие регионы с аэропортами, в которых седьмая подзона раскинулась на большие территории. Сами представители аэропорта «Кольцово» отмечают, что ситуация в чем-то патовая и от них не зависит, так как они лишь исполняют требования закона.

- Все призывы к «Кольцово» поменять ПАТ-зоны… Все что мы сделаем в данном случае будет нарушать закон, - объясняет Николай Ульянов, заместитель генерального директора УК «Аэропорты Регионов». – История острая. Это спор федерального уровня. Нужно законодательство менять. На уровне РФ в правительстве сейчас обсуждаются изменения в Воздушный кодекс. Они думают по поводу отсрочки введения седьмых ПАТ-зон.

Синим выделена та самая седьмая подзона, на которой хотят запретить возводить жилые дома. Фото: предоставлено пресс-службой аэропорта «Кольцово»

Как отмечают эксперты, строительство в седьмой зоне угрожает не безопасности полетов, а здоровью тех, кто будет жить в будущих домах. Потому что на территории, которую она охватывает, по ночам взлетающие и заходящие на посадку самолеты слишком сильно шумят.

- Седьмая ПАТ-зона сформирована ночным шумом. В ее пределах уровень шума от воздушных судов превышает предельно допустимые нормы в 40 децибел, - объясняет Илья Власов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом в седьмой зоне уже сейчас живут тысячи людей, причем не один десяток лет. Поэтому резонно возникает вопрос, что же будет с их домами и социальными объектами, вроде школ и детских садов, если эту зону утвердят в современных границах.

- Я думаю сносить ничего не надо, - добавляет Илья Власов. - Должны быть разработаны дополнительные мероприятия по снижению неблагоприятных факторов на этой территории. Например, установка шумозащитных окон. Но за чей счет это будет сделано, ответить не могу.

Представители аэропорта видят возможное решение проблемы во внесении в законодательство изменений, разрешающих строительство домов в седьмой зоне при соблюдении определенных условий.

- Разные идеи высказываются, связанные с тем, что вокруг аэропорта есть зона ночного и дневного шума и что можно взять и разрешить в этом поясе строительство домов с дополнительными мероприятиями по защите от шума. Такая история рассматривается, - добавил Николай Ульянов.