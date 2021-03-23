Синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Свердловской области

Тепло стоит ждать только в конце апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре хоть и весна, но синоптики говорят, что ждать тепла в Свердловской области еще рано. По данным уральского Гидрометцентра, конец марта будет морозным. Минусовые температуры сохраняются в ночное и вечернее время.

Такого бурного роста тепла пока мы не видим в ближайшие пять-десять дней. Тепло не придет в конце марта и в начале апреля. Но днем оттепели будут увеличиваться. В ближайшее время прогнозируется +5, +6, +8 градусов. Но ночью все равно отрицательные температуры, - рассказала Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.

Но не смотря на плюсовые температуры, снег также не спешит сходить с улиц Екатеринбурга и других населенных пунктов. Активное таяние начнется только в апреле.

- Да, прошлый год был исключительно теплый, в некоторых районах снег сошел уже в конце марта. Но в этом году все идет в сроки, близкие к норме. Вероятнее всего, снег растает к концу апреля, - отметила Шепоренко.

В течение апреля температура воздуха будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. Ожидаются периодические дожди, вот, например, 1 апреля первый весенний дождь. Затем осадков стоит ждать только в конце месяца. Заметное потепление до +11 обещают 20апреля.