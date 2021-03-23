На Урале безработные и женщины в декрете смогут пройти бесплатное обучение и научиться новым профессиям

Программа будет доступна в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. Фото: пресс-служба вуза

Жители Свердловской области, которые хотят трудоустроиться, смогут получить бесплатные образовательные услуги в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. Бюджетное финансирование этой программы уже утверждено правительства РФ. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

- К реализации проекта будут привлечены 51 филиал вуза в том числе расположенный в Екатеринбурге Уральский институт управления. Всего в 2021 году, согласно квоте правительства РФ, РАНХиГС обеспечит переобучение и повышение квалификации для 56 255 российских граждан, - рассказали в пресс-службе вуза.

Из них не меньше 75% (42 191 человек) по итогам обучения будут трудоустроены.

Фото: пресс-служба вуза

Обучение смогут пройти люди, которые в настоящее время имеют трудности с поиском работы по специальности. Помимо этого, бесплатные образовательные услуги могут быть оказаны женщинам, находящимся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающим женщинам с детьми-дошкольниками и граждане РФ старше 50 лет.

- Наши программы дополнительного профессионального образования адаптированы к требованиям рынка. Конечно, главная задача филиала сейчас – совместно с региональными властями еще раз проанализировать ситуацию с безработицей на Среднем Урале и разработать понятную, прозрачную и эффективную «дорожную карту» по реализации этого масштабного проекта, - рассказал Директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук Руслан Долженко.