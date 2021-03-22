Екатеринбургские хирурги успешно прооперировали женщину с осложнениями от коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

В Туринской Слободе врачи Свердловской клинической больницы № 1 прооперировали пациентку, у которой возникли осложнения после перенесенного COVID-19. Женщина тяжело переносила инфекцию и долгое время находилась на аппарате ИВЛ. Чтобы поддерживать дыхание больной, врачи установили в трахее специальную трубку. А, когда ее убирали, выяснилось, что хирургический разрез заживает с нарушением, дыхательные пути стали сужаться. Местные врачи не решились выполнять сложную операцию самостоятельно из-за отсутствия ЛОРа и вызвали специалистов из территориального центра медицины катастроф. Примечательно, что транспортировать пациентку в Екатеринбург было рискованно.

- Необходимую в данном случае операцию, заключающуюся в рассечении трахеи и наложении трахеостомы, могут провести как хирурги, так и анестезиологи-реаниматологи. Но в этот раз бригаде ТЦМК пришлось доставлять врачей Свердловской областной больницы, - сообщили в минздраве Свердловской области.

Операция прошла успешно. Жизни пациентки ничто не угрожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полет из Екатеринбурга в Туринскую Слободу занял полтора часа. Как только хирурги Дмитрий Евдокимов и Яна Баталова прибыли на место, они тут приступили к экстренной операции вместе с местными врачами. Операция прошла успешно, жизни пациентки ничего не угрожает, ее уже выписали из больницы.

- Коллеги сделали все отлично. Настоящие герои! И потому что полетели, и потому что решились оперировать в райбольнице. Горжусь ими – сказала заведующая отделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1 Ольга Салий.

Транспортировка врачей в маленький городок Свердловской области стала возможна благодаря развитию санитарной авиации в рамках национального проекта «Здравоохранение», это позволяет спасать сотни жизней пациентов в год.