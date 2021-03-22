«Нас никто не спросил»: жители Екатеринбурга взбунтовались против строительства «вышки 5G»

Установку начали еще в ноябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше обострилось противостояние вокруг строительства вышки сотовой связи. Столб пытаются установить на перекрестке улиц Черноярская и Ломоносова. Местные жители протестуют возле тридцатиметровой мачты, не давая разместить оборудование. Горожане уверены, вся деятельность компании, которая занимается монтажом, незаконна.

«ВЫШЛИ К ВЫШКЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО»

История с установкой вышки сотовой связи тянется еще с ноября месяца. По словам Андрея Худякова, председателя ТОС «Частник веер» (территориального общественного самоуправления – прим. ред.), именно на их территории появился столб. Работы начались осенью в частном секторе. Никто из местных и не подозревал, что речь идет о строительстве мачты, думали ремонтные работы. Приехала спецтехника: в один деть выкопали яму, потом залили бетоном, а еще через пару дней выросла тридцатиметровая вышка.

- Мы не знаем наверняка, что это будет. Но представители компании говорит об установке вышек 5G. Именно о тех, о которых говорят во всем мире. Вышка очень похожа на те пять, которые у нас уже есть в округе, - рассказывает Андрей Худяков.- На правах председателя я сделал запрос в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы узнать, что происходит в границах нашего ТОСа. Буквально через четыре дня нам пояснили, что комитет по благоустройству отказал ООО «Высота» в производстве работ этой вышки. Соответственно и земельный комитет тоже принял такое же решение. А в конце ноября к нам приезжают представители компании ООО «Высота». Поэтому мы с местными жителями вышли к вышке, чтобы остановить строительство.

Ответ администрации Екатеринбурга. Фото: предоставлено Андреем Худяковым.

В тот раз жителям частного сектора удалось оттянуть строительство мачты. Горожане были возмущены тем, что их даже не спросил, хотят ли они вышку сотовой связи рядом со своими домами. А они, по словам Худякова, все категорически против. Но представителей компании «Высота» этот факт не смущает, как и тот, что им отказали все ведомства.

«Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга в связи с получением письменного отказа от Главархитектора города и от Комитета благоустройства в согласовании производства земельных работ по адресу

Ломоносова, 149 ООО «Высота» отказано в предоставлении муниципальных услуг», - говорится в ответе администрации.

«ОГОРОДИЛИ ЗАБОРОМ, ПОСТАВИЛИ ОХРАНУ»

Спецтехника и рабочие вернулись в декабре. Вышку обнесли забором и наняли ЧОП под предлогом охраны оборудования. Местные жители каждый день дежурили там и не давали рабочим завершить установку. Но монтаж делали по ночам, пока люди спали.

Люди приходили с палатками к вышки, чтобы помешать строительству. Фото: предоставлено Андреем Худяковым.

Ситуация снова обострилась в марте. В эти выходные несколько активистов разместились за забором с палаткой.

- Люди приходят сюда каждый день, кричат. Не дают работать. Но установка все равно будет завершена, - утверждает в разговоре с «Комсомолкой» один из строителей.

Скопление людей обеспокоило правоохранительные органы. Они несколько раз приезжали в частный сектор Уралмаша. В УМВД Екатеринбурга говорят, полиция там была для предотвращения несчастных случаев.

- Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также следят за тем, чтобы граждане не находились в зоне монтажных работ. Это необходимо для предотвращения несчастных случаев на территории, где работает строительная техника, - комментируют в ведомстве.

По словам активистов, в понедельник, 22 марта, на место приезжал представитель службы заказчика. Он рассказал, что рабочих уже штрафовали за отсутствие ордера на земляные работы, но в настоящий момент якобы претензий к компании нет.

Закончить монтаж планируют на днях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ИЗЛУЧЕНИЕ НАС ПОГУБИТ»

Жители частного сектора готовы идти до конца и отстоять свое право выбирать. Но больше всего горожане обеспокоены своим здоровьем из-за вредного излучения: в радиусе полукилометра и так стоят пять таких мачт.

- Нас не спросили! А зачем нам электромагнитное излучение? Недавно мы при помощи специального аппарата сделали замеры пяти таких антенн. Суммарное излучение превышает 10 000 микро вольт на квадратный метр. Что уже в несколько десятков раз выше, предельно допустимой, - возмущается Андрей Худяков. – А тут перед нашим носом устанавливают еще одну такую вышку. Это вообще нормально? Конечно же все мы против этого.

На запрос «Комсомолки» компания «Высота» еще не ответила. Отметим, это не первый случай, когда жители Уралмаша выступают против строительства вышки. Год назад им удалось отменить строительство телебашни на проспекте Космонавтов, 99. Вмешался губернатор Евгений Куйвашев, а также активисты.

Рабочие не намерены останавливать монтаж, хоть местные жители препятствуют этому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что 5G вредит здоровью?

Александр ТИМОФЕЕВ, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

- Однозначно сказать вредно или нет, нельзя. Потому что такие спорные вопросы поднимаются не только у нас в стране, но и во всем мире. Есть те, кто за, а есть те, кто против. Люди выходят с плакатами и рассказывают, что чувствуют на себе вред излучения. Но со стороны ученых нет четких утверждений, что есть какой-то прямой вред. Есть три точки зрения: мнение ученых, медиков и обывателей. Ученые считают, что технология не вредит здоровью человека. Если и есть какие-то формы магнитного излучения, то они в пределах нормы. Ведь существуют международные сертификации. Медики наоборот считают, что это влияет на здоровье, ссылаясь на то, что у нас мозг работает с помощью электромагнитных импульсов и любое влияние электромагнитных излучений может пагубно повлиять на человека. Но интенсивность влияния не доказана.