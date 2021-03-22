На Урале добыли уникальные коллекционные изумруды

Стоимость коллекционных камней пока не раскрывают Фото: департамент информационной политики

На Урале впервые за несколько лет добыли уникальные изумруды. Коллекционные самородки нашли шахтеры на Мариинском прииске с разницей в несколько дней. Четыре коллекционных сростка весят больше шести килограмм. С глубины 260 метров их подняли вручную. Эксперты считают, что ими заинтересуются геологические музеи и частные коллекционеры.

- Нахождение двух пар похожих друз в течение нескольких дней - большая удача. Камни имеют правильную характерную форму для изумрудов. Ценность этих образцов состоит в первую очередь в сохранности природной красоты камня, созданного несколько миллионов лет назад в недрах прииска на глубине 260 метров, - рассказал Кирилл Федоров, генеральный директор ООО «РТ-Капитал», под управлением которой находится Мариинский прииск.

Фото: департамент информационной политики

Сейчас изумруды проходят оценку в Госохране. Их стоимость пока не раскрывается. Коллекционные камни продадут на аукционе.

Работы по добыче на новых изумрудно-бериллиевых участках месторождения на Мариинском прииске в поселке Малышева начались в январе этого года. Сам Мариинский прииск - одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России.

Напомним, что в июле 2020 года на прииске уже находили коллекционные изумруды. Четыре камня весом 4,8 килограмма оценивали примерно в 40 тысяч долларов.