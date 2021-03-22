Запытали и подожгли: в Екатеринбурге сиделку и ее сына отправили в колонию за убийство старушки

Криминальный дуэт "специализировался" на нападениях на стариков. Фото: соцсети

В Екатеринбурге 67-летнюю сиделку и ее 43-летнего сына отправили в колонию. Суд признал их виновными в жестоком убийстве старушки. Перед смертью жертву пытали, чтобы выведать у нее, где хранятся деньги.

В ходе расследования следователи восстановили картину произошедшего.

РЕШИЛА ОБОГАТИТЬСЯ ЗА СЧЕТ СТАРИКОВ

Подсудимая по имени Нина Мудрых работала сиделкой и ухаживала за пожилыми людьми. Через какое-то время у нее созрел план - обогатиться за счет стариков. Тогда она начала выведывать, у кого из ее подопечных припрятаны крупные денежные суммы.

- Весной 2016 года она выяснила, что в одной из квартир по улице Шаумяна в Екатеринбурге, где она трудилась сиделкой, у пожилой хозяйки может находиться крупная денежная сумма. Об этом она рассказала своему ранее неоднократно судимому сыну, предложив совершить ему хищение денег путем разбойного нападения, - рассказал руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Георгий Койнов.

Сыном женщины оказался уроженец Каменска-Уральского Александр Соломеин. Как мы писали ранее, в прошлом он был, судим за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой.

Александр Соломеин, не долго думая, согласился на предложение своей матери.

- В один из дней в июне 2016 года он при содействии матери проник в квартиру пожилой женщины и, применяя в отношении хозяйки насилие в виде ударов утяжеленным шлангом, попытался выведать у нее наличие денег. Однако потерпевшая оказала сопротивление, выбежала из квартиры, позвала на помощь, в связи с чем, подсудимый вынужден был ретироваться с места происшествия, - продолжает Георгий Койнов.

СИДЕЛКА ВЕЛА "ДВОЙНУЮ ИГРУ"

Но неудача не смутила подельников. Они продолжили вынашивать свой преступный план и в декабре 2018 года снова совершили разбойное нападение на старушку. При этом погибшая не подозревала, что ее сиделка вела «двойную игру», и продолжила поддерживать с ней приятельские отношения.

Нина Ивановна отделалась пятью годами колонии. Фото: СУ СКР

Сын снова при помощи своей матери проник в квартиру.

- После проникновения в жилище подсудимый напал на пожилую хозяйку жилья, применяя к ней электрошокер. Пытаясь найти деньги в квартире, сообщники учинили обыск, однако ничего найти им не удалось, - уточнил следователь.

После этого Нина Мудрых поспешила уйти из квартиры, а ее сын решил сделать так, чтобы старушка никому не рассказала о том, что стала жертвой разбоя. Александр Соломеин убил пожилую женщину, а затем устроил в квартире поджог, чтобы замести следы преступления.

На этом криминальный дуэт не остановился. Нина Мудрых и Александр Соломеин продолжили нападать на стариков, которым требовалась помощь сиделки.

УБИЙЦУ ПОЙМАЛИ В КРЫМУ

- Последний из инкриминируемых семейному криминальному дуэту эпизодов был совершён в декабре 2019 года, когда мать и сын совершили разбойное нападение на не могущую передвигаться самостоятельно женщину, за которой обвиняемая также осуществляла уход в качестве сиделки, - уточнил Георгий Койнов.

Это преступление произошло в одной из квартир на улице Стачек на Уралмаше. Тогда добычей преступников стали 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковская карта. Позже с нее сняли 8,5 тысяч рублей.

Чтобы раскрыть уголовное дело криминального дуэта следователям пришлось допросить несколько сотен свидетелей, а также провести ряд экспертиз.

- Оперативники ОУР УМВД России по городу Екатеринбургу установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он был задержан в Республике Крым, куда уехал в конце декабря 2019 года, почувствовав, что над ним «сгущаются тучи», - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

43-летнего Александра Соломеина признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога.

Свердловский областной суд приговорил его к 20 годам колонии строго режима. Его мать отделалась гораздо меньшим сроком. Нину Мудрых признали виновной в пособничестве при разбое и приговорили к 5 годам колонии общего режима.

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