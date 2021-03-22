Падение рубля и других персонажей: лыжники и сноубордисты закрыли сезон на Уктусе

Мероприятие прошло по традиции красочно и мокро Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе по традиции красочно и мокро прошло закрытие сезона. В это воскресенье лыжники и сноубордисты приняли участие в фестивале от RedBull«Прыгни и замерзни». Под вызывающим названием скрываются предельно простые правила. Участнику необходимо было съехать со склона и «сигануть» с трамплина в бассейн с ледяной водой. Зрелищности добавил и тот факт, что все участники были в костюмах.

Одним из популярных был костюм рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Были индейцы, арабские шейхи, картонные рубли, несколько Дедов Морозов и Снегурочек, персонажи мультфильмов и русских сказок. Многие участвовали в фестивале уже не первый раз.

- На самом деле мы долго не думали над костюмом. Собрали персонажей из картона, потому что это просто и быстро, - смеется девушка в костюме смешарика Нюши. - Участвуем мы уже во второй раз. Меня не пугает холодная вода. Когда едешь по склону, об этом не думаешь, а потом эмоции захлестывают, там уже точно не до страха.

После одного погружения костюм можно выбросить Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот девушка в костюме мобильного телефона на свой наряд потратила около суток. На главную страницу она поместила скриншот из своего Инстаграма, который рассказывает о том, что сноубордистка участвует в «Прыгни и замерзни» уже в третий раз. Жаль, что картон не выдерживает соприкосновения с водой, и после одного прыжка его можно смело выбрасывать.

- Жесть как холодно, но круто! Ни о чем не жалею, это же здорово, когда есть возможность так необычно закрыть свой зимний сезон, - делится эмоциями продрогший участник.

Спрыгнуть с трамплина можно не только на лыжах и сноуборде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победителей «Прыгни и замерзни» отбирали по трем номинациям. Жюри по шестибалльной системе выбирало исполнителя лучшего трюка и костюма.

Андрей Аверин с костюмом банщика победил в номинации «Лучший трюк». В качестве приза получил смартфон RedmiNote10 Pro. Артем Леонтьев и Андрей Паньшинза образ Ииисуса Христа на рубле в номинации «Катай по другим правим» получили возможность посетить аналогичный фестиваль от RedBull, но только в Санкт-Петербурге.

Дед Морозов-сноубордистов также оказалось несколько Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда «Сообразим на двоих» Антона Голубцова и Анатолия Рогозы победили в главной номинации «Общее впечатление». Они выехали на трамплин в костюме бутылки и стакана. В качестве приза ребят ждет путешествие по России.

- Мы долго думали, какой костюм выбрать. Потом поняли, что нас двое. Первая ассоциация - алкоголь. Так и родилась идея на злобу дня, скажем так. Но надо заметить, что мы все-таки выступаем за здоровый образ жизни - рассказывает Анатолий.

Команда победителей «Сообразим на двоих» Фото: Алексей БУЛАТОВ

По-настоящему удивил его напарник, Антон встал на горные лыжи впервые в жизни именно сегодня. Он долго собирался освоить этот спортивный снаряд, но кататься по учебному склону не было желания, а вот попробовать сделать сальто на трамплине с последующим приземлением в бассейн - это запросто. Парень со смехом объясняет, что его пугала не вода, а тяжесть мокрого костюма, из-за которого он боялся захлебнуться.

"Рубль" в колготках - это что-то новенькое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми с горочки спустились пара "зомби" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка хотела эффектно прыгнуть в воду с трамплина, но что-то пошло не так Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Черный плащ". Кто-то свистнул , и он появился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пи-ка-чу! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дьявол Упал в морозную воду, опешил от этого, и не сразу сориентировался, куда идти греться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дракон упал и встать не мог, ждал, кто бы ему помог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знойный джигит перед полетом, раскидал шашлык и ритон в разные стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квадратная Нюша как всегда великолепна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефон утопился и размок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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