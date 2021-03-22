Следователи возбудили уголовное дело после смерти красавицы, которую под Екатеринбургом сбил поезд

Девушка торопилась на электричку, впереди Полину Петрову ждал отпуск на Кубе. Фото: родственники погибшей

Следственное управление на транспорте по УрФО возбудило уголовное дело по факту гибели 23-летней Полины Петровой. Девушка попала под колеса грузового поезда на станции поселка Билимбай 13 февраля. Красавица торопилась на электричку, чтобы уехать в Екатеринбург, откуда должна была улететь на Кубу. Но планам не суждено было сбыться.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, - отметили в управлении.

Силовики изучили записи с камер, допросили работников локомотивной бригады и очевидцев. Вероятно, на данный момент дело безфигурантное.

Полина приезжала в Билимбай, чтобы повидать брата перед отпуском. Фото: семья погибшей

По словам брата погибшей Александра Петрова, в ближайшее время следователи вернут семье личные вещи Полины. Сейчас родственники готовятся подавать иск к Свердловской железной дороге о компенсации морального вреда.

- Изначально мы не планировали этого делать. Но хочется, чтобы железная дорога понесла ответственность. У нас есть шанс возместить траты на похороны и услуги адвоката. А размер морального вреда еще не обсуждали с юристом. У меня есть мечта - купить в Екатеринбурге квартиру, которую хотела себе Полина. Это будет моей памятью о ней, - рассказал брат погибшей девушки.

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