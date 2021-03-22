Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 марта 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 152 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 60 приходят на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского, Каменска-Уральского, Режа, Кушвы, Алапаевска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 81 270 человек, из которых 74 449 пациент полностью справились с недугом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 165 человек.

По информации на 22 марта 2021 года состояние 274 пациента с COVID-19 врачами оценивается как тяжелое, 170 из них размещены в палатах реанимации, 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки специалисты официально подтвердили 14 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 638 человек.