Сделала себе подарок: под Екатеринбургом инспектор полиции ограбила воспитательницу детского сада

За два часа офицер МВД успела сделать четыре покупки на 4 471 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме Следственный комитет возбудил уголовное дело против 46-летнего инспектора отделения миграционного учета. Женщину обвиняют в краже 4 471 рубля с банковской карты молодой воспитательницы детского сада Дарьи Поповой.

Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, 28-летняя девушка потеряла карточку утром 8 марта, но заявление о пропаже написала лишь вечером, когда недосчиталась честно заработанных денег. Для правоохранителей не составило труда выяснить, где и когда оплачивали покупки. Уже через два дня воровку задержали.

- Старший лейтенант признала свою вину. По пути на работу увидела карточку в сугробе и побежала делать покупки. Два раза зашла в «Монетку» и два раза в аптеку. До суда женщина будет под подпиской о невыезде. Скорее всего, ее уволят «по отрицательным мотивам». На службе в МВД она с 2002 года, - рассказал инсайдер «КП».

Старший лейтенант нашла карточку в сугробе у дома на улице Чистова и сразу же бросилась за продуктами. Фото: "Яндекс панорама"

На момент публикации связаться с потерпевшей нам не удалось, но ее коллеги подтвердили, что Дарью недавно ограбили. СК завел дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Воровке грозит до шести лет колонии.

В пресс-службе СУ СКР региона и свердловском главке полиции пообещали прокомментировать инцидент в ближайшее время.