Ожоги 90% тела: в уральской глубинке в пожаре пострадали три человека

Причина пожара еще не установлена. Фото: группа "ВКонаткте" "Инцидент Нижний Тагил"

В свердловском поселке Левиха сгорел частный дом. В результате пожара три человека получили ожоги. По данным регионального главка МЧС, пламя охватило 70 квадратных метров, а возгорание началось на кухне.

Больше всех пострадала 52-летняя подруга хозяйки дома – у нее 90% ожогов тела, за ее жизнь борются врачи реанимации. Также госпитализация потребовалась 53-летней женщине и ее 27-летнему сыну Александру, у которого ожоги спины 30%.

Всех потерпевших доставили в больницу. Фото: группа "ВКонаткте" "Инцидент Нижний Тагил"

- Представители МВД выяснили, что пострадавшие употребляли алкоголь, а после завершения застолья легли отдыхать. В этот момент и произошло ЧП. Гражданский супруг хозяйки жилища и два ее старших сына в это время находились на работе и узнали о случившемся позднее. Полиция и МЧС отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил техники безопасности и неосторожное обращение с огнем. Версия, связанная с поджогом, не является основной, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: группа "ВКонаткте" "Инцидент Нижний Тагил"

Напомним, что в октябре прошлого года в Тавде в пожаре погибла семья из пяти человек.

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