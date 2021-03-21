Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 марта 2021 года

Еще 12 человек скончались от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 157 новых случаев коронавируса, из них 53 – в Екатеринбурге. По данным оперштаба, Общее количество случаев новой COVID-19 составляет 81 118.

- Состояние 294 госпитализированных оценивается как тяжелое, 173 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Также диагноз лабораторно подтвержден у Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Белоярского городских округов, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Слободо-Туринского района, Сысертского, Таборинского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Первоуральска.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 624.

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